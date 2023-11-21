社評：習拜會引起世界共鳴 中國三大意向

習近平同美國總統拜登在舊金山舉行中美元首會晤（來源：新華社） 中評社香港11月21日電（評論員 郭至君）舉世矚目的舊金山習拜會上周成功舉行，中美兩國元首就事關中美關係的戰略性、全域性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。在當前國際格局劇烈變動，競爭打壓、衝突戰爭頻發的時代，習近平主席時隔6年再次到訪美國，這無論對於中美兩國還是世界其他國家的巨大意義都不言而喻。我們以為，從習近平主席訪美期間的一系列言行可以看出：中國對美國、對世界傳遞出的三大意向。



第一，為中美關係走向再度矯正航向。



過去一年，中美關係經歷不少曲折，年初的“氣球事件”更是令中美關係一度降到近年來的交往水準的最低點，兩個世界上最大的發達和發展中國家看似就要激烈碰撞，引得世界其他國家惴惴不安。但經過雙方這幾個月的共同努力，中美元首時隔一年再度會晤，並取得了實實在在的20多項重要成果，其中包括擴大兩國的直航班機數量；促進民間交流尤其是青年人的交流；逐步恢復此前中斷的兩國國防部和軍隊交流；以及在氣候變化問題、打擊芬太尼毒品、殘疾人權益等方面的合作，等等。這充分證明，元首外交還是在中美關係中起到了至關重要、無可代替的作用。



習近平主席在出席美國友好團體聯合舉辦的歡迎宴會上演講時說，“我一直在思考，如何讓中美關係這艘巨輪避開暗礁淺灘、穿越狂風巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？……中國願意同美國做夥伴、做朋友。我們處理中美關係的根本遵循就是相互尊重、和平共處、合作共贏。”我們認為，習主席這番話為遇到困難的中美關係止跌企穩，並為兩國未來如何繼續前行指明了方向，可以說是講清楚底線的同時，也指出了高線，美方需認真思考，並努力同中國一起踐行這十二個字，中美關係才有全面合作的可能，才有共同發展的可能，才有造福全世界的可能。

