朱立倫：韓國瑜將成國民黨“立法院長”候選人

國民黨主席朱立倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月18日電（記者 俞敦平)中國國民黨主席朱立倫與國民黨2024大選參選人、新北市長侯友宜，18日下午參加位於新北市汐止區秀峰高中體育館的全台農漁會挺侯後援會成立大會，會前接受聯訪時，朱立倫證實國民黨前高雄市長韓國瑜已經點頭答應擔任國民黨不分區第一位，並成為“立院”未來的“立法院長”候選人。



朱立倫於18日上午在國民黨中央受訪的時候有提到明天將公布的不分區名單中，韓國瑜會是排名第一順位，並成為“立院”未來的“立法院長”候選人。



朱立倫表示，韓國瑜將出任國民黨不分區“立委”第一名，並領導整個不分區名單。這是他和國民黨2024參選人、新北市長侯友宜共同的想法，並多次拜託韓國瑜接受這個任務。他剛才已經和韓國瑜通過電話，韓國瑜已經答應了。韓國瑜明天下午會出席國民黨中央全會，以不分區第一名的身分展現國民黨的氣勢和團結。



韓國瑜是國民黨前高雄市長，曾經在2018年的九合一大選中以高票當選，打破了民進黨在高雄的執政長達20年的紀錄。他也是2020年國民黨大選候選人，但是在選舉中敗給了蔡英文。韓國瑜一直被視為是國民黨的重要資產，能夠帶動國民黨的選情，也能夠為“國會”帶來新的風氣。