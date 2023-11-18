韓國瑜列藍不分區首位現身　民眾喊：院長好

韓國瑜下午到台北市士林幫國民黨“立委”選將張斯綱站台輔選。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北11月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天上午宣布，不分區“立委”名單將把前高雄市長列為首位，韓下午到台北市士林幫國民黨“立委”選將張斯綱站台輔選，一現身對於媒體追問是否有意願擔任不分區“立委”等問題，雖然都以謝謝來回答。



但張斯綱介紹韓國瑜出場時，就提到韓被列為不分區“立委”首位，未來將進“立院”和大家一起拚，此話以出引來現場歡騰，更有許多支持者紛紛高喊他“院長好！（‘立法院長′）”韓則以臉上帶著笑意來回應。



也在同場活動的台北“立委”選將游淑慧則說，明天國民黨將召開中央委員會行使不分區“立委”名單同意權投票，她和張斯綱都是中央委員，明天一定會到場投韓國瑜一票，也讓在一旁的韓拱手道謝。



國民黨將於明天上午召開中常會，提報不分區名單，朱立倫今天拋出震撼彈，韓國瑜將列不分區第一名，他說，這是他和黨籍2024參選人侯友宜一再拜託韓的成果，明天一定提出最強、最有代表性、且最多亮點的不分區名單。



而韓國瑜媒體群組也發出回應表示，韓市長接受黨中央賦予的任務，擔任國民黨不分區“立委”提名人。藍白合作、在野團結、政黨輪替是台灣未來和平繁榮的前提，也是韓市長的唯一目標。