朱立倫：推動藍白合的是民眾　藍營門仍敞開

國民黨主席朱立倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月18日電（記者 俞敦平）中國國民黨主席朱立倫與國民黨2024參選人、新北市長侯友宜參18日下午加位於新北市汐止區秀峰高中體育館的全台農漁會挺侯後援會成立大會，會前接受聯訪時，朱立倫表示，國民黨對藍白合的大門仍是敞開的，希望大家能放下小我，成就大我。



朱立倫受訪時談到藍白合談判的過程中，台灣民眾黨主席柯文哲簽名後又對誤差範圍有意見的情況。他表示，這次推動藍白合的動力不是來自於侯友宜或柯文哲，而是來自於超過六成以上台灣民眾的期待。柯文哲和侯友宜願意攜手合作，是為了台灣人民的利益。他呼籲，要放下小我，放大大我，才能知道該怎麼做。



朱立倫表示，他不會批評柯文哲簽名後反悔，因為他瞭解柯文哲也承受很大的壓力。雙方本來就已經要藍白合了，所以不會再有什麼主派或破壞者的說法。只是有不同的意見，就像要上花轎的新人會有不同的情緒一樣。要用最大的耐心，等到最後一秒鐘，才能團結在一起，開開心心快快樂樂。



朱立倫直言，國民黨的門仍是敞開的，他已經對民眾黨的朋友和柯文哲轉達了他的呼籲。國民黨隨時準備好，只要能夠達到百分之六十幾民眾的期待，就是最重要的。如果是為了個人或小我，大家會覺得很辛苦。但是如果是為了台灣人民或大我，再辛苦他們都得努力到底。