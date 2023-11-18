侯友宜：是民調誤差範圍　沒有讓六趴的問題

國民黨2024大選參選人、新北市長侯友宜。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月18日電（記者 俞敦平）中國國民黨主席朱立倫與國民黨2024大選參選人、新北市長侯友宜18日下午參加位於新北市汐止區秀峰高中體育館的農漁會挺侯後援會成立大會。會前接受聯訪時，針對藍白合對的誤差範圍問題，侯友宜表示自己與民眾黨參選人、黨主席柯文哲的看法不同。他強調，當初簽名的協議是在統計誤差的範圍內，沒有所謂的讓六趴的問題。他呼籲藍白要顧及人民的期待，希望藍白一起合作，面對這場選戰。



藍白合比民調的結果今日上午出爐，因為雙方對於誤差範圍的理解不同導致民眾黨推派的民調專家關智宇不願意簽名背書。柯文哲18日召開回應開記者會，表示禮讓高達6%是不合理的。



對於柯文哲禮讓6%的說法，侯友宜表示，當時四個人當著在場的幕僚面前簽名時，講得非常清楚，就是在統計誤差的範圍內。當時不但講了，而且柯文哲幕僚也與柯稍微做了一下溝通，彼此交換意見，柯文哲同意了。所以在馬英九的見證底下，他、朱立倫、柯文哲，四人在幕僚前簽名，就是在誤差範圍統計裡面，沒有所謂的讓六趴問題。



對於柯文哲現在翻桌不認帳的態度，侯友宜表示，他相信柯文哲也承受黨內很多不一樣的聲音。他完全可以理解，尤其是外傳柯文哲的家人也有不滿。他認為應該站在柯文哲的立場，多包容柯。至於是否有機會再次與柯文哲坐下來談？侯友宜說，好事多磨，越快越好，盡快把這個問題解決。目前雙方還是在藍白合的過程當中，他呼籲白營要顧及人民的期待，民眾是希望藍白一起合作。



對於是否有找副手人選的備案？侯友宜表示，目前還是在藍白合進行當中。雖然明天要開國民黨中常會，但是更重要的，希望能完成藍白合，大家共同一起攜手合作，一起面對這場選戰。最後，侯友宜再度強調，這裡面的統計誤差範圍，很多人已經解釋很清楚了，沒有什麼好爭辯的。