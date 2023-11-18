全台農漁會挺侯　國民黨三大巨頭同台

全台農漁會挺侯後援會成立大會。朱立倫、王金平出席。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北11月18日電（記者 俞敦平）為了支持國民黨2023年“總統”大選參選人侯友宜，全台農漁會挺侯後援會於11月18日在新北市汐止區秀峰高中體育館舉行成立大會，吸引了超過2千名農漁民和鄉親參加。國民黨主席朱立倫、前“立法院長”王金平還有新北市長侯友宜三大巨頭同台，夥同各地農漁會代表與在地鄉長，為侯友宜拉票，展現國民黨的團結力量。成立大會現場，旗海飄揚，凍蒜的喊聲不停，顯示出農漁民和鄉親們對侯友宜的熱情和支持。



朱立倫在致詞時表示，侯友宜是一位有能力、有責任、有愛心的領導人，他在新北市的施政成績有目共睹，他相信侯友宜能夠帶領台灣走向更好的未來。朱立倫也呼籲農漁民和鄉親們，要一起站出來，用選票讓侯友宜當選，讓國民黨重返執政，讓台灣重回正軌。



王金平則表示，侯友宜是一位有魄力、有智慧、有人格的政治人物，他認為侯友宜是最適合領導台灣的人選。王金平也呼籲農漁民和鄉親們，要一起團結，用行動支持侯友宜，讓國民黨贏得大選，讓台灣走向繁榮和安定。



侯友宜感謝農漁會的支持和信任，他承諾，如果當選，他會優先關心農漁民的福祉，提升農漁業的競爭力，保障農漁民的權益，讓農漁業成為台灣的驕傲。侯友宜也呼籲農漁民和鄉親們，要一起加油，用力量讓侯友宜當選，讓國民黨執政，讓台灣更好。