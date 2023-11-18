列藍不分區首發聲　韓國瑜：民代要如狼似虎

韓國瑜出席張斯綱造勢大會。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北11月18日電（記者 張嘉文）被列入中國國民黨不分區“立委”第一名的前高雄市長韓國瑜，今天下午幫黨籍台北市“立委”參選人張斯綱站台時就提到，民意代表要如狼似虎，要像狼一樣兇，要像老虎一樣威猛，更要為民喉舌，如果民意代表像啞巴，三腳踹不出一個屁來，什麼都不講，就代表這個民意代表完全不及格。



韓國瑜也痛批民進黨執政這八年來，就只告訴人民“不貪污是傻瓜，大貪特貪、大撈特撈”，讓台灣的民主政治抬不起頭。



國民黨主席朱立倫今天上午宣布，不分區“立委”名單將把前高雄市長韓國瑜列為首位，且韓已點頭答應，明天將已不分區第一名現身國民黨中央委員會的行使同意權投票現場。韓下午到台北市士林幫張斯綱站台輔選，一現身就引來歡呼，人氣仍相當旺盛。韓也和現場支持者一起高唱“中華民國頌”，是整場活動的最高潮。



韓國瑜致詞時表示，民意代表有把刀，為民喉舌，就像鏡子反映痛苦給行政當局，如果民意代表像啞巴，三腳踹不出一個屁來，什麼都不講，就代表這個民意代表完全不及格，而張斯綱對地方用心，上政論節目也是大砲型，把人民疾苦和“國家”發展方向大聲講出來，跟綠軍辯論也不遜色，他敢大聲疾呼，意識形態衝突、利益糾葛、價值觀混亂、資源協調等等，大聲說出來不怕得罪人，這是很了不起的。



韓國瑜說，台北市是首善之區，不只是語言、軟體、硬體，更要走國際化，這就是“立委”的職責，向“中央政府”要預算，所以民意代表要如狼似虎，要像狼一樣兇，要像老虎一樣威猛，如果民代不講話，那選區利益很容易被行政單位忽略掉。



他講到此處時，也誇另外一位在場的台北市“立委”參選人游淑慧很漂亮，但質詢也是兇悍無比，引來現場一片笑聲。



韓國瑜接著聊到自己，大家都說他很忙、看起來很疲憊，因為他剛從高雄趕上來，但要跟大家說，因為選舉的關係，現在是旺季，平常是淡季，4年才來一次旺季，但民眾投完票就被忘記了，民進黨執政8年只告訴百姓一件事，“不貪污是傻瓜，大貪特貪、大撈特撈”。



韓國瑜強調，李遠哲也說民進黨二次執政的腐敗，讓人看了害怕，民進黨創黨元老魏耀乾也說民進黨無恥至極、貪污腐敗，因為他們知道“這個政黨走偏了，不是把人民放第一，是把金錢放第一。”



韓國瑜嘆說，選民很弱勢，常常投完票政府就忘記承諾了，還要等下一個4年，因此呼籲大家，投票前要擦亮眼睛，看過去歷史、問政、人格特質等等，這是選民唯一的權利，有幾流的人民，就會有幾流的民意代表，有幾流的民意代表就會監督出幾流的政府，幾流的政府就會有幾流的“國家”，這是種瓜得瓜、種豆得豆。



韓國瑜也喊話，這次要讓貪污腐敗的民進黨下台，虛心檢討為什麼愈來愈沒有理想，反省自己的所作所為，都在貪污腐敗，為甚麼讓台灣的民主政治抬不起頭、越搞越髒。