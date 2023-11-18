中評社北京11月18日電／網評：讓校慶成為愛國主義教育課堂



來源：光明網 作者：李玉滑



在武漢大學即將迎來130周年校慶之際，由武漢大學自主策劃、編劇、攝制的電影《朱英國》在全國院線上映。影片還原了武漢大學生命科學學院教授、中國工程院院士，我國雜交水稻研究的先驅和雜交水稻事業的重要奠基人之一的朱英國的動人故事，激勵新時代學子厚植家國情懷、勇擔時代使命。此前，不少高校也多選擇在校慶這一時間節點，開展豐富多彩且意蘊深厚的紀念活動，校慶已成為高校開展愛國主義教育、涵養學生家國情懷的課堂。



一所高校的發展史，也是家校、家國共同奮進的歷史。高校和祖國共命運，高校的發展伴隨著祖國的強盛和民族的奮進。回望歷史，高校和高校學子以濃厚的家國情懷譜寫了與國家發展和民族復興同向同行的奮鬥史。在列強環伺的舊中國，他們興學育人、以文化救國，為挽救風雨飄搖的祖國奔走呼號；在和平建設時期，他們以祖國建設的需要作為指引，在祖國的火熱建設實踐中建功立業；在新時代，他們始終牢記“國之大者”，想國家之所想，應國家之所需，把服務國家作為最高追求，擔負起強國建設的時代使命。各色的校慶活動，也是一次愛國主義的洗禮。高校學子重溫自己學校與祖國同呼吸共命運的輝煌歷程，必將更加堅定報國信念，激發“強國有我”的奮鬥熱情。



校慶節點是開展愛國主義教育的有力抓手。十四屆全國人大常委會第六次會議表決通過的《中華人民共和國愛國主義教育法》在職責任務部分明確規定，各級各類學校應當將課堂教學與課外實踐和體驗相結合，把愛國主義教育內容融入校園文化建設和學校各類主題活動，組織學生參觀愛國主義教育基地等場館設施，參加愛國主義教育校外實踐活動。以校慶為契機，深入瞭解校史，這對增進學生對黨和國家的深厚情感，傳承民族精神、增強國家觀念具有重要意義。既有思想引領，又有文化涵育，並且融入日常，這樣的愛國主義教育是鮮活生動的，是有親和力和感染力的，也一定是富有實效的。