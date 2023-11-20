社評：中美雙方都在努力拓展合作空間

中評社北京11月20日電(評論員 喬新生)中美元首舊金山會晤，是一個歷史性事件。它是在中美關係極為複雜的情況下，兩國元首為了保持亞太地區和平穩定發展而採取的一次重大外交行動。美國借助於舉辦亞太經合組織領導人非正式會議的機會，邀請中國國家主席訪問美國，顯然不是在亞太經合組織領導人非正式會議期間召開“邊會”，而是一次非常重要的歷史性會晤。這次會晤的目的旨在向國際社會展示中美在處理國際事務方面謹慎的態度，同時也充分說明，在複雜混亂的國際秩序中兩國領導人試圖牢牢地把握方向。美國的精心安排，充分反映出美國民主黨政府對這次會晤寄予厚望。從雙方各自發表的聲明中可以看出，雙方都在努力拓展合作的空間。



在處理中美關係問題上，美國的做法是“合作、競爭、對抗”，而中國領導人明確提出，競爭不應該成為兩國關係的“底色”。這是在提醒美國，如果把兩國關係定義為競爭關係，那麼，中美在很多領域很難開展卓有成效的合作。反過來，如果兩國是夥伴關係，在處理一系列雙邊和多邊問題上，就有廣闊的合作空間。很顯然，中國領導人直率的表達，促使美國總統有所思考，兩國在經貿、打擊毒品、軍事合作方面，已經取得具體成果。



中美關係究竟是競爭關係還是合作關係並不重要。因為兩國的文化和歷史傳統完全不同。在美國的外交詞匯中，競爭是一個常用詞匯。即使對待自己的軍事盟友，美國也經常採用競爭的策略。儘管中國對競爭有著不同的定義，但是，中國並不排斥競爭。中國強調公平競爭，強調公開競爭，強調在合作心態基礎上的競爭。從中國官方對“競爭底色”的翻譯詞匯來看，中國更希望中美兩國相伴而行。

