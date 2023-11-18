中評社北京11月18日電／網評：奮力書寫促進全球發展的高校篇章



來源：光明網 作者：張東剛 王尚立



【深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想】



發展是人類社會的永恒主題。面對正以前所未有方式展開的世界之變、時代之變、歷史之變，特別是世界經濟發展動能不足、經濟全球化遭遇強大阻力，習近平總書記以深邃遠見和戰略卓識提出全球發展倡議，為全球發展指明方向，成為支撐人類命運共同體理念和實踐的堅固柱石。高校作為推動全球發展的關鍵力量，應進一步暢通全球發展合作交流渠道，努力培育全球發展創新動能，不斷改善全球發展治理體系，促進世界不同文明交流互鑒，為人類文明發展進步譜寫更加波瀾壯闊的詩篇。



全球發展倡議促進共同發展繁榮



習近平總書記指出，中國式現代化“既造福中國人民、又促進世界共同發展，是我們強國建設、民族復興的康莊大道，也是中國謀求人類進步、世界大同的必由之路”。全球發展倡議總結和提煉中國式現代化寶貴經驗，是以自身發展成就積蓄世界發展動能、以自身發展經驗推動世界發展實踐、以自身發展道路豐富世界發展選擇的重大倡議，得到國際社會廣泛支持和響應，展現了中國思想、中國理論、中國智慧、中國方案的世界性意義。



拓展全球可持續發展新平台。中國致力於推動高質量共建“一帶一路”，成功舉辦三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇，實現合作理念、合作機制、務實行動“三位一體”全方位均衡發展。截至2023年7月，全球超過四分之三的國家和30多個國際組織簽署合作文件。中國－東盟命運共同體建設持續推進，建立了近50個領域和機構的對話合作機制。上海合作組織命運共同體成果豐碩，中國－中亞命運共同體建設邁出堅實步伐，成功召開首屆中國－中亞峰會、成立中國－中亞元首會晤機制，為地區和世界持久和平、共同繁榮作出積極貢獻。