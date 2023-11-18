中評社北京11月18日電／網評：推動新時代數字文化建設



來源：人民日報 作者：秦露



文化關乎國本、國運。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，深刻把握信息化時代背景下中國特色社會主義文化建設的特點和規律，緊緊圍繞更好滿足人民日益增長的精神文化需求，以數字技術賦能文化發展，推動數字文化建設呈現出生機勃勃的景象，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業注入強大精神力量。



具有明確方向和根本遵循



新時代以來，數字文化建設之所以取得重大成就，最根本就在於有習近平總書記領航掌舵，有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引。習近平總書記全面擘畫數字文化建設，既有理論上的創新，又有工作部署上的要求；既有布局謀篇上的高瞻遠矚，又有制度建設上的立柱架梁，為推進數字文化建設指明了前進方向、提供了根本遵循。



培育積極健康、向上向善的網絡文化。習近平總書記高度重視網絡文化培育工作，提出“發展積極向上的網絡文化”重要要求，強調“加強網絡內容建設，做強網上正面宣傳，培育積極健康、向上向善的網絡文化”“要適應形勢發展，抓好網絡文藝創作生產，加強正面引導力度”。習近平總書記的重要論述準確把握數字化發展的時代大勢，明確提出數字文化建設的目標要求，具有重大現實意義和深遠歷史意義。在習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引下，《中共中央關於繁榮發展社會主義文藝的意見》鼓勵推出優秀網絡原創作品；《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》提出推動網絡文學、網絡音樂、網絡劇、微電影等傳承發展中華優秀傳統文化；“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要提出實施文化產業數字化戰略，加快發展新型文化企業、文化業態、文化消費模式。新時代，我國網絡文化的影響力持續增強，數字文化建設進入發展繁榮新階段。