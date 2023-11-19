以數字化賦能經濟高質量發展

從提升經濟增長動力的角度謀劃推動數字經濟發展，要充分釋放數據要素、數字技術的潛在價值，為經濟發展注入新動能，推動經濟向高質量、現代化躍遷。 中評社北京11月19日電／當下，以數據為關鍵生產要素，以數字技術為核心驅動力的生產方式正蓬勃發展。隨著人類社會加速進入數字經濟時代，數字化賦能千行百業不斷深化，給經濟發展帶來了質量變革、效率變革、動力變革。



光明日報發表北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員屈慶超文章表示，從提升經濟增長動力的角度謀劃推動數字經濟發展，要充分釋放數據要素、數字技術的潛在價值，為經濟發展注入新動能，推動經濟向高質量、現代化躍遷。



文章提出，釋放數據要素價值，為經濟發展注入基礎性動能。數據要素是數字經濟時代的核心“燃料”之一，是數字化、網絡化、智能化發展的重要基礎和關鍵生產要素，要充分發揮這一新要素的價值。首先，要加快推動公共數據開放共享。打破政府部門間、政府和市場主體間的數據壁壘，分級分類推進公共數據確權流通，激活公共數據要素價值。其次，要加強企業數字資源開發管理。建立健全企業數據資產登記、評估、交易等方面的政策法規和執行標準。選取數據資源豐富、數據治理有基礎的企業作為試點，將企業數據入表轉變為資產，探索企業數字資產化路徑。此外，要推動數據要素市場化流通。加快構建數據要素市場規則，培育市場主體，完善治理體系，探索數據資源資產化、市場化、產業化發展的有效模式和可行路徑。



數字化驅動產業優化升級，為經濟發展帶來結構性動力。依托數據要素，數字技術的創新應用可以讓信息與知識貫穿於價值創造的全過程，推進創新鏈、產業鏈、供應鏈深度融合，一方面可以孕育催生新業態、新模式；另一方面可以對傳統低效能產業進行改造、升級，促進產業更新換代。因此，應充分發揮政府職能作用，積極推進數字化賦能產業結構升級，推動企業構建全生命周期的數字化賦能體系。利用數字化手段推動產業鏈重構，支持“鏈主”企業、平台型企業結合產業鏈、供應鏈、價值鏈共性需求打造數字化平台，促進上下游產能共享、供應鏈互通，推動產業鏈供應鏈協同響應，實現大中小企業的融通發展。同時，推動企業數字化轉型，促進數字技術與實體經濟深度融合，推進數字產業化和產業數字化，賦能傳統產業轉型升級。著力推進各類製造業企業數字化轉型，鼓勵企業發展基於數字化平台的個性化定制、智能化生產和管理、產業鏈協同等新模式；助力中小企業數字化轉型，引導平台企業、行業龍頭企業為中小企業提供有針對性的數字化解決方案、數字化服務，推動中小企業對接融入產業數字化轉型進程。

