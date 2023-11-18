中評社北京11月18日電／網評：充分激發中小企業發展活力



來源：光明網 作者：屈群蘋



中小微企業是我國國民經濟和社會發展的重要力量，是保市場主體、保就業的主力軍，是提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力的關鍵環節，是構建新發展格局的有力支撐。近日，工信部印發《關於健全中小企業公共服務體系的指導意見》（以下簡稱《意見》），提出到2025年，基本建成橫向連通、縱向貫通、便利共享、泛在可及的“一站式”中小企業公共服務平台，為幫助中小企業紓困解難、實現高質量發展再出有力實招。



近年來，黨和國家的改革發展始終將中小企業放在重要位置，始終堅持以市場為導向、以企業為主體的原則，通過加強政策引導、優化營商環境、提供金融支持等方式，不斷促進中小企業健康發展。黨的二十大報告提出，“支持中小微企業發展”“支持專精特新企業發展”“營造有利於科技型中小微企業成長的良好環境”。截至2022年末，我國中小微企業數量已超5200萬戶，2022年平均每天新設企業2.38萬戶。中小企業快速發展壯大，是數量最大、最具活力的企業群體，是中國經濟社會發展的生力軍。此番工信部強調健全中小企業公共服務體系，從制度、機構、政策、資源、服務和隊伍等多維度入手，為中小企業減輕成本壓力、改善經濟效益提供了惠企暖心的一攬子對策。



健全中小企業公共服務體系，是以精準服務化解中小企業發展困境的有效舉措。當前經濟形勢下，中小企業發展面臨著一些挑戰，而中小企業公共服務體系作為一個重要的聯結點，扮演著為企紓困和提振經濟的關鍵角色。《意見》對融資難、人才短缺、市場競爭激烈等現實情況均做了積極回應，如組織產融對接，幫助中小企業拓寬融資渠道，降低融資成本，再比如組織產學研對接，加強人才引進和培養，推動專利轉化，鼓勵聯合創新。未來，通過搭建全國中小企業服務“一張網”，將能更直接助力企業找訂單、降成本、育人才、解難題。近期，各地各級政府也都積極出台相關惠企政策，通過提供貸款擔保、稅收減免、人才培訓等服務，幫助企業渡過難關，保持穩定運營，相信這些力量匯聚起來，將進一步提振市場信心，推動經濟持續向好。