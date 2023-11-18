中評社北京11月18日電／網評：以行動促質量，真正守護學生心理健康



來源：人民網 作者：林風



教育部近日印發通知，成立全國學生心理健康工作咨詢委員會，承擔全國大中小學心理健康工作研究、咨詢、監測、評估、科學普及、引領指導等職責。該委員會實行“一體＋片區”組織機制，根據地理區域劃分為多個片區。各工作片區將通過調研、科普宣講、義診等多種適宜方式，每學年至少組織一次覆蓋所在片區省份的重大活動，對片區大中小學生心理健康狀況進行一次評估。



身心健康是一個人全面發展、人生幸福的基礎。重視學生健康教育，注重心理問題的預防、疏導和化解，始終守護好每一個學生的心理健康，是人民群眾關切、全社會關注的重大課題。衹有扎實促進學生的身心健康尤其是心理健康，才能健全人格，發展心智，為國家培養和儲備優秀人才。



重視促進學生心理健康，首要在行動。今年4月，教育部等17部門聯合印發《全面加強和改進新時代學生心理健康工作專項行動計劃（2023—2025年）》，明確“五育並舉促進心理健康”。5月，全國學生心理健康工作視頻會議的召開，提出探索建立省級統籌、市為中心、縣為基地、學校布點的學生心理健康分級管理體系。此次成立全國學生心理健康工作咨詢委員會，承擔研究、咨詢、檢測、科普、引領指導等多個職責，是行動和方式上的深入。政策機制逐步完備，管理服務體系日趨順暢，為促進學生心理健康逐漸築牢基礎保障。



促進學生心理健康，關鍵在質量。心理健康問題成因複雜、表現不一，具有一定的隱蔽性、長期性、反復性。當前，由於受到多種因素影響，學生心理健康問題呈現出“低齡化”趨勢。在預防監測、主動干預的效果上，也存在可進一步提升的空間。此前，一些地方和學校探索開設課程、組建志願者、社工隊伍、開展心理健康活動進校園等方式，“求解”心理健康。在探索行動增多的同時也要看到，多數心理健康問題不是一朝一夕所致，預防干預尤需落實到平時的教育管理和疏導引導中，向行動要質量。通過師資儲備、課程設置、數據分析、案例研究、評估干預等手段途徑，提升每一次咨詢服務和干預處置的質量。