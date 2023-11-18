中評社北京11月18日電／網評：落實就業服務，引導未來護航就業



來源：人民網 作者：思睿



“有很多企業對我這種專業的需求量很大，我很有信心”“這些崗位符合我預期的一些要求，我覺得未來的發展是我比較看重的一點”……這是人社部2023年大中城市聯合招聘高校畢業生秋季專場活動中的一幕，重慶的招聘會現場吸引了不少青年求職者，他們對於找工作充滿信心。



該專場活動近期推出第四批共77場特色服務活動，類型涵蓋智能製造類、互聯網產業、教培行業、生物制藥等不同領域，形式包括線下專場、跨區域巡回、線上專場和直播帶崗等各類活動，不僅有就業崗位提供，還有政策宣講和就業指導課程，活動規模之大、覆蓋行業之廣、提供的服務之全面，都旨在充分滿足高校畢業生多樣化、多層次的就業服務需求，全方位幫助他們順利擇業就業、更好融入職場。



就業是最大的民生工程、民心工程、根基工程，高校畢業生就業則是穩就業的重中之重。一段時間以來，不少地方存在“求職難”和“招工難”並存的情況，這也揭示了供需信息匹配對於促進高校畢業生就業的重要性。一頭是想要求職的2024屆以及往屆離校未就業高校畢業生，一頭是有招聘需求的各類用人單位，搭建對接通道將他們聯繫起來，精準匹配供需，能夠有效提升求職招聘成功率，實現崗位與人才的“雙向奔赴”。



做好畢業生就業工作，不僅要擴容，更要提質，如此才能真正實現“高質量充分就業”。一段時間以來，人工智能、新能源、高端裝備等新興產業快速發展，互聯網營銷師、全媒體運營師、網約配送員等新業態層出不窮，對人才需求不斷增加，提供了較多就業機會。面對勞動力市場提出的新需求，也要不斷做強前端，有針對性地調整高校的課程設置和實訓實習。多點發力，共促就業規模持續擴大、就業結構不斷優化、就業穩定性逐步增強，真正讓就業保質保量、更上層樓。