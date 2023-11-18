中評社北京11月18日電／網評：努力推動經濟持續回升向好



來源：人民網 作者：井橋夕



經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。日前發布的10月份經濟運行情況再次印證了這一重要判斷。從供需兩旺、物價穩定、動能澎湃的統計數據中，我們不難看出10月份國民經濟延續了持續恢復向好的勢頭，經濟發展的韌性、活力和潛力繼續顯現。數據發布前幾日，國際貨幣基金組織（IMF）上調了對中國今明兩年經濟增速的預期。接下來，固本培元把歲末年初的經濟工作做好，我們有底氣、有優勢、有機遇。



縱觀10月份主要指標，看生產供給，規模以上工業增加值同比增長4.6%，比上月加快0.1個百分點；看市場需求，社會消費品零售總額同比增長7.6%，比上月加快2.1個百分點；看新動能新業態，1－10月份，高技術服務業中科技成果轉化服務業、專業技術服務業投資分別增長37.3%、29.1%。與此同時，居民消費價格穩中有降，秋糧收穫進入尾聲，中秋國慶假期、“雙11”網絡購物節等激發了市場活力與市場銷售，這些積極因素共同助力了經濟運行逐月向好，為四季度“收官”和高質量發展奠定了基礎。



撥開紛繁蕪雜的經濟現象，探究恢復向好的發展規律，我們必須抓住“調控政策”和“經營主體”兩個維度深化認識。下半年以來，從提振大宗消費到推動服務消費，從更好發揮政府投資帶動作用，到出台促進民間投資的若干措施，宏觀調控打出了一系列“組合拳”。10月末社會融資規模存量同比增長9.3%，其中對實體經濟發放的人民幣貸款餘額同比增長10.7%，“放水養魚”的力、度、效都很明顯。前三季度，全國新設民營企業706.5萬戶，同比增長15.3%；民營企業進出口增長6.1%。通過數據增長看宏觀調控的科學性和市場信心的恢復，都能看到各項政策在持續發力顯效、市場預期在不斷恢復向好。我們踐行的“用好政策空間、找准發力方向”，用得好、找得准，要繼續精準有力實施。