中評社北京11月18日電／網評：穩中求進確保金融安全高效運行



來源：人民網 作者：洪樂風



金融安全是國家安全的重要組成部分，也是經濟平穩健康發展的重要基礎。不久前召開的中央金融工作會議，對於奮力開拓中國特色金融發展之路作了“八個堅持”的高度概括。其中，最後一條“堅持穩中求進工作總基調”具有重要的方法論意義，是我們統籌金融發展與安全、確保金融安全高效運行必須堅持的正確工作策略和方法。



安全是發展的前提，發展是安全的保障。一方面，今年以來，金融系統進一步提升了對實體經濟的服務質效。截至9月末，製造業中長期貸款餘額12.09萬億元，同比增長38.2%；科技型中小企業貸款餘額2.42萬億元，同比增長22.6%；擴大高水平金融對外開放、優化升級跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理，等等。另一方面，金融監管和金融法治蹄疾步穩、織密“安全網”。1至8月，銀行業金融機構累計處置不良資產1.5萬億元，同時保持房地產融資平穩有序，延長房地產“金融16條”實施期限。實踐充分證明，越是在開放條件下推動金融業高質量發展，越要將防範化解風險作為金融工作的根本性任務和永恒主題，越應切實把維護金融安全作為治國理政的一件大事。



穩，是為了更好地進；穩，才能更好地進。把握金融安全和發展的兩點論，就要始終堅持“穩字當頭、穩中求進”的辯證法，要深刻認識到做好當前和今後一個時期的金融工作，必須要以穩求進、以進固穩，以安全謀發展、以發展保安全。近年來我們堅決清理脫實向虛、亂加杠杆等，類信貸影子銀行規模較歷史峰值壓降約30萬億元；同時我們通過貸款市場報價利率（LPR）改革，推動社會融資成本明顯下降，9月份企業貸款加權平均利率為3.82%，處於歷史最低水平。可見，一手穩住資金流向、夯實安全屏障，一手全面深化改革、推動創新發展，就能做到該穩的穩住、該進的進取，真正把穩和進作為一個整體在金融工作中來把握，從而在促進金融更好為實體經濟服務中打好防範化解金融風險攻堅戰。