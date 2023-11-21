宋偉答中評：中美元首峰會具有全球意義

習近平同美國總統拜登舉行中美元首會晤（來源：新華社） 中評社北京11月21日電（記者 海涵）國家主席習近平日前在美國舊金山斐洛里莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤。中國人民大學國發院研究員、國際關係學院教授宋偉就此接受中評社記者採訪時指出，習近平主席提出“共同有效管控分歧，共同推進互利合作，共同承擔大國責任，共同促進人文交流”，這五個支柱其實就是指明了中美兩國的相處之道，其核心就是瞄准共同利益，管控競爭。



宋偉表示，中美元首的這次峰會，是中國領導人時隔六年後再次訪美，在兩個方面取得了重要的進展。一個方面是決定穩定中美關係。雙方承認中美關係中存在競爭，但要管控這些競爭因素，從而制止中美關係不斷惡化的發展趨勢，避免發生直接的軍事衝突。另一個方面是在有共同利益的領域進行合作，雖然美方沒有明確用“合作共贏”來定位中美關係，只是接受了相互尊重、和平共處，但願意在許多有共同利益的領域進行合作，本身就是“合作共贏”定位的體現。雙方將會加強在多個領域的交流對話、人員往來和政策合作，相比之前不斷下滑的中美關係，這些變化當然可以被視為是“回暖”。當然，這個回暖的過程能否順利、持續多長時間，還需要繼續觀察。



宋偉認為，中美元首峰會不僅具有雙邊意義，也具有全球意義。中美兩國都是全球性大國，在重要的國際和地區熱點問題上達成一些基本的共識，可以很大程度上降低衝突的烈度和範圍，推動全球治理進程，更好地應對各種全球公共問題。

