锚定绿色低碳建设美丽中国

中評社北京11月19日電／中央全面深化改革委员会第三次会议审议通过了《关于全面推进美丽中国建设的意见》，将指引我们锚定2035年美丽中国目标基本实现，通过标本兼治的各项具体行动，推动生态环境根本好转。



建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标。黨的十八大以来，黨中央把生态文明建设作为关系中华民族永续发展的根本大计，开展了一系列开创性工作，生态文明建设从理论到实践都发生了历史性、转折性、全局性变化，美丽中国建设迈出重大步伐，祖国天更蓝、地更绿、水更清，万里河山更加多姿多彩。当前，我国推进生态文明建设的综合实力更強、物质技术基础更好、社会共识更广、人民群众期望更高。根据经济社会高质量发展的新需求、人民群众对生态环境改善的新期待，对全面推进美丽中国建设作出系统部署，将进一步激发扎实推进生态文明建设，加快建设美丽中国的強大动力。



但也要清醒地看到，我国生态环境改善离美丽中国建设目标、人民群众期待、高质量发展要求还有差距，生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解，资源环境压力仍处于高位，生态环境质量稳中向好的基础还不牢固。我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期。要以更高站位、更宽视野、更大力度谋划和推进新征程生态环境保护工作，绘就美丽中国新画卷。



全面推进美丽中国建设，要加大对突出生态环境问题集中解決力度。持续深入推进污染防治攻坚，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善生态环境质量。把绿色低碳发展作为解決生态环境问题的根本之策，积极稳妥推进碳达峰碳中和，促进社会经济全面绿色低碳转型。著力提升生态系统多样性、稳定性、持续性，加大生态系统保护力度，切实加強生态保护修复监管，拓宽绿水青山转化金山银山的路径，为子孙后代留下山清水秀的生态空间。



全面推进美丽中国建设，要著力抓好生态文明制度建设。统筹各领域资源，汇聚各方面力量，打好法治、市场、科技、政策“组合拳”。強化法治保障，统筹推进生态环境、资源能源等领域相关法律制修订，实施最严格的地上地下、陆海统筹、区域联动的生态环境治理制度。加強促进绿色低碳发展的制度建设，完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，激发全社会內生动力，全民共建美丽中国。



全面推进美丽中国建设，更要注意坚持系统观念。推动局部和全局相协调、治标和治本相贯通、当前和长远相结合。发挥好先行探索示范带动作用，同时根据各地经济社会发展水平和条件，明确工作重点、难点和主攻方向，坚決反对“齐步走”“一刀切”，更不能简单照搬照抄经验模式。要结合实际分类施策、分区治理，精细化建设，通过一项项具体行动推动美丽中国目标一步步变为现实。



来源：经济日报 作者：金观平



