中評社北京11月18日電／網評：低調的中國男足充滿激情和鬥志



來源：人民網 作者：秦川



首戰告捷！11月16日晚，2026年世界杯足球賽亞洲區預選賽36強賽，全面開啟首輪小組賽，中國男足先丟一球，最終2比1逆轉擊敗泰國隊，取得本次世預賽開門紅。



中國隊贏了。雖然場面上，中國隊並不占優勢，多項數據都落後於泰國隊，甚至是先失一球，但最終完成翻盤，獲得了三分，這也為小組後面的比賽定下基調，對於立足出線的中國男足來說至關重要。中國隊這場勝利是拼出來的，面對泰國隊小快靈的打法，客場作戰的中國隊在速率上處於下風，很不適應。尤其是下半場突如其來的大雨，打破了雙方的節奏，但球員展現了足夠的拼搏精神，正如主教練揚科維奇賽後所稱，“所有球員都充滿了激情和鬥志”。



需要介紹的背景是，在這次36強賽中，中國隊與韓國隊、泰國隊、新加坡隊同處C組。從紙面實力看，韓國隊是絕對“老大”（昨晚5－0新加坡），小組第一出線應不是 問題。另一個出線名額，很有可能在中泰兩隊中產生。因此，客場戰勝泰國隊，意味著中國隊占據先機，進入下階段18強賽的希望大增。



從此次比賽看，泰國隊志在必得，盡遣精銳，此前召回多名效力於海外聯賽的球員。而中國隊儘管缺少主力蔣光太，但將士一心，也鉚勁求勝，爭取理想結果。如今，首戰取勝，為接下來比賽奠定良好基礎，也給廣大球迷一個交代。



有一個細節耐人尋味。中國男足此次出征泰國，並未像往常那樣選擇包機，而是搭乘普通航班出行。據報導，36強賽全部客場的比賽均遵循此規格。而且與以往出征世界杯預選賽相比，中國隊此行未舉辦任何出征儀式或發布會。不難發現，中國男足此次征戰頗為低調、務實。



低調、務實是好事，過於鋪陳、喧嚷，一旦成績不佳，只會招致球迷反感。比賽，終究要靠成績說話，前戲工作做得再足，胸脯拍得再響，如果賽績慘淡，不僅貽人口實，還可能成為笑話。