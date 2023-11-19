先進製造業集群不能集而不群

中評社北京11月19日電／近期，各地陸續召開推進新型工業化大會，研究分析當前工業發展形勢，探索工業高質量發展路徑。積極打造先進製造業集群是其中一項重要舉措。



新型工業化是強國之路，先進製造業是強國之基。相較於傳統製造業而言，先進製造業是不斷吸收高新技術並運用於製造全過程，具有高技術、高附加值特徵，且對整個產業升級具有重要帶動意義的產業。先進製造業集群是產業分工深化和集聚發展的高級形式，擁有一批具有國際競爭力和影響力的先進製造業集群是製造強國的重要標誌。與傳統產業集群相比，先進製造業集群綜合實力更強、創新水平更高、協同合作更優。



先進製造業集群是調整優化產業鏈布局的關鍵，已成為國際產業競爭的重點。世界主要製造強國都有一批具備全球影響力的先進製造業集群，例如美國的矽穀高科技信息產業集群、日本的九州島半導體產業集群、德國的斯圖加特汽車產業集群等。培育發展先進製造業集群也有助於增強我國製造業供給體系質量和競爭力，促進製造業邁向價值鏈中高端，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。目前，工業和信息化部遴選出45個國家先進製造業集群，去年總產值突破20萬億元，它們是製造業創新的主力。



發展先進製造業集群，首要的是協同緊密。當前，各地都將打造先進製造業集群作為促進地方工業經濟邁向新階段的重要抓手，湧現出一大批先進製造業集群。但要注意的是，集群不僅是地理上鄰近的企業和機構，更是在產品、資本、信息等方面能產生“化學反應”的群體。衹有這樣才能真正形成產業聯繫，通過緊密互動、分工合作提高生產效率和市場響應速度，降低生產、交易和物流等成本，形成相伴相隨的專業市場，變單兵作戰為協同作戰，增強抗風險能力，加快多主體協同創新步伐，迅速拉動經濟增長。



但“集而不群”、協同難的問題依然存在。當前，我國一些產業集群仍有內部協同不夠的情況，企業間關聯度不高、互不往來，無法形成緊密協作的上下游關係，跨區域的產業集群更是很難合作共享，集群本應發揮的協同創新、資源集聚、降本增效等規模效應和競爭優勢也大打折扣。作為發達國家中推進產業集群計劃較早的國家，德國培育發展先進製造業集群採取分類施策的治理體系，既有針對單個產業差異化發展的政策，也有致力於縮小區域差距、倡導跨產業跨區域協同創新發展、支持跨區域集群合作的專項政策，值得我們借鑒。



還要在培育要素高效集聚、循環暢通的集群生態上下更大功夫。一方面要引導科技、金融、人才、數據等要素資源加速向優勢集群匯聚，讓集群吸引更多優質企業；另一方面要探索建立以鏈主企業等牽頭建立的新型合作體系，帶動產業鏈上下游合作互補、協同創新。需要注意的是，並非衹有龍頭企業、大企業才是優質企業，是地方要積極“撿到籃子裡的菜”。實踐證明，我國先進製造業集群已培育壯大了不少單項冠軍企業和專精特新“小巨人”企業。衹有這些活躍的創新主體與大企業互促共生、融通發展，才能打造出更多專業化、差異化、特色化的產業集群。



來源：經濟日報 作者：黃鑫



