加強公私協作　提升中醫服務能力

中評社香港11月18日電／據大公報報導， 中醫在香港具有深厚的基礎，無論是日常的養生保健，或是對於疾病的治療與調理，中醫都發揮顯著的作用，有效保障市民的健康。近年，政府也透過各種方式強化中醫在香港醫療體系中的地位與角色，例如籌備開設中醫醫院及在公立醫院推動中西醫結合服務等。去年年底，政府公布《基層醫療健康藍圖》，其中亦強調中醫藥“治未病”的優勢，有助市民預防疾病和管理健康。



香港市民透過不同途徑獲取中醫基層醫療服務，而其中一種主要方式就是前往由醫院管理局、大學及非政府機構三方協作營運的中醫診所暨教研中心（下稱“中醫診所”）。自2020年3月，政府每年在18區的中醫診所，為市民提供62萬個資助門診配額，而在今年10月，這個數字進一步增加至80萬，讓更多市民可以用相對便宜的價格使用中醫基層醫療服務。



值得注意的是，近年來，接受中醫服務的市民數量大幅上升。過去十年間，市民在中醫診所接受服務的人次，已從2014年約100萬人次，增長至2022年超過150萬人次，增幅達到五成以上。與此同時，每個中醫診所提供的服務量，也超越了政府訂定的每年至少提供6萬人次的診症服務目標。根據2022年的政府統計數據，東區中醫診所年內的就診人數達到10.4萬人次，超出服務標準的七成。然而，在同一時期，中醫診所的服務人手卻只增加約兩成，與服務需求的增幅相差甚遠，容易出現服務供不應求，而中醫診所爆滿的情況，亦不時受到社會各界關注。



調整中醫診所服務模式



由於市民對中醫基層醫療服務的需求與2003年設立中醫診所時已大有不同，建議政府因時制宜，調整中醫診所的服務模式：包括提升中醫診所發展的可持續性，為市民提供更加優質的中醫服務；政府可對中醫診所進行全方位的檢討，就中醫診所的目標定位、營運方式、人力資源和服務流程等軟件配套，以及服務場地和財政資源等硬件支援，以妥善規劃中醫診所未來的發展。



此外，香港的中醫師有超過九成在私人市場為市民提供服務，私人執業中醫師是中醫服務的重要支柱。近年，市民對中醫基層醫療服務的需求持續增加，當中長者的需求尤其明顯。根據長者醫療券相關統計數據，無論是總申領交易宗數，還是總申領金額，中醫服務的占比在過去五年間均持續上升。