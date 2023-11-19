中評社北京11月19日電／煤電定價機制調整的“靴子”終於落地。近日國家發展改革委、國家能源局聯合印發《關於建立煤電容量電價機制的通知》，決定自2024年1月1日起建立煤電容量電價機制，對煤電實行兩部制電價政策。煤電容量電價機制的建立，對於煤電向基礎保障性和系統調節性電源並重轉型，保障國家能源安全，助力“雙碳”目標達成具有重要意義。



何謂煤電容量電價？煤電經營成本包括折舊費、人工費、修理費、財務費等固定成本和燃煤等變動成本兩大部分。目前，我國對煤電實行單一制電量電價，即煤電衹有發電才能回收成本。新推出的兩部制電價包括容量電價和電量電價，其中容量電價是為回收煤電機組固定成本而專門制定的電價。更通俗的解釋，容量電價相當於“底薪”，即便煤電不工作也能獲取穩定收入；電量電價則是“獎金提成”，根據發電量多少獲取相應報酬。



為何要建立煤電容量電價機制？一方面，新能源發展暫時離不開煤電支撐。“雙碳”目標下，我國風電、光伏等新能源占比逐年提高。這類電源需“看天吃飯”，具有隨機性、間歇性、波動性等特點，就像一個“不聽話的孩子”，所以離不開更加成熟穩定的電源。煤電是我國最重要、成本較低的支撐調節電源，為給能源綠色低碳轉型保駕護航，迫切需要煤電轉換“身份”，更好發揮基礎性支撐調節作用，在新能源電力充裕時降低發電量，在新能源頂不上時立即補位。



另一方面，現行電價機制對煤電轉型缺乏激勵性。在單一制電價體系下，煤電企業衹有滿發多發，方可有效回收成本、獲取收益。但隨著新能源快速發展，煤電年利用小時數逐步下降，由2015年的年發電5000小時以上，降低到2022年的4300小時，未來利用率還將進一步降低。通過單一電量電價煤電機組難以完全回收成本，在國家多項紓困政策支持下，2023年上半年我國煤電企業仍虧損過半，長此以往將影響電力安全穩定供應。



甘蔗沒有兩頭甜。合理的價格機制應充分反映電源的各類功能價值。當對煤電的要求變成“既要又要還要”時，就需要建立相應的補償機制。有了容量電價兜底，可增強煤電企業盈利穩定性，改善企業經營困境，鼓勵企業進行必要的投資和改造，順利完成煤電功能轉型。可以說，建立煤電容量電價機制，有利於發揮煤電的多重功能，這是我國新能源快速發展的現實需要，也是能源綠色低碳轉型的必然要求。



有了旱澇保收的容量電價，也有人擔心會出現“養懶漢”的情況，這方面政策已有考量。對煤電機組給予容量電費的前提，是其能夠充分發揮支撐調節容量價值。新政規定，煤電機組如果無法按照調度指令提供所申報的最大出力，按照發生次數扣減容量電費；多次發生出力未達標、被扣減容量電費的，取消其獲取容量電費的資格。同時，為了防止部分機組濫竽充數，新政明確燃煤自備電廠、不符合國家規劃的煤電機組，以及不滿足國家對於能耗、環保和靈活調節能力等要求的煤電機組，不執行容量電價機制。嚴格的考核和准入機制，有利於激勵企業提升機組性能，按要求履行容量義務。



實施容量電價後，電費會上漲嗎？這是廣大電力用戶最關心的問題。首先可以明確的是，容量電價調整不涉及居民和農業用戶，這些用戶用電仍執行現行目錄銷售電價政策，即電價水平維持原狀。



工商業用戶則要“算大賬”。目前工商業用戶電價由上網電價、上網環節線損費用、輸配電價、系統運行費用、政府性基金及附加等部分構成，此次政策明確各地煤電容量電費納入系統運行費用，每月由工商業用戶按當月用電量比例分攤。雖然容量電價會影響系統運行費用變動，但推動煤電功能轉變是為了支持大規模高比例新能源發展，隨著新能源上網電價進一步降低，可有效帶動工商業用戶用電成本穩中有降。從長期看，建立煤電容量電價機制，還有利於引導煤電、新能源等市場參與者充分競爭，全面優化電力資源配置，提升整個電力系統經濟性，這對降低全社會用電成本不乏好處。



煤電轉型是達成“雙碳”目標的關鍵一環，煤電容量電價機制的建立則具有里程碑意義。未來，應持續完善適合新型電力系統的多層次價格體系，助力能源綠色低碳轉型。



來源：經濟日報 作者：王軼辰



