“舊金山會晤”開辟中美關係新願景

中評社香港11月18日電／據大公報報導，國家主席習近平在美國舊金山斐洛裡莊園同美國總統拜登舉行會晤。兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題坦誠深入交換了意見，並達成了多項共識。習近平主席提出的“五個共同”，為兩國關係發展指明了方向、規劃了藍圖，開辟了中美關係面向未來的新願景。這是一次具有深遠意義的元首峰會，中美應當從舊金山再出發，增信釋疑、管控分歧、拓展合作，進一步推動兩國關係朝著健康、穩定、可持續方向發展。



這場舉世矚目的中美元首會晤，意義非比尋常。一方面，這是國家主席習近平時隔六年後的再次訪美，也是繼去年巴厘島G20峰會後中美元首的第二次會晤，對中美關係發展具有把舵定向的決定性作用；另一方面，過去一年來，美國對華實施全方位的極端競爭，也在各方面上深度干涉中國內政，兩國關係日趨緊張，中美關係面臨何去何從的關鍵點。正因如此，在APEC峰會期間舉行兩國元首會晤，具有極大的現實意義和深遠的歷史影響。



斐洛裡莊園會晤持續4個小時，從會後通報來看，雙方達成了多項共識。兩國元首面對面深度交流，就樹立彼此正確認知、妥善管控分歧、推進對話合作等最突出問題提出指導性意見，就應對巴以衝突、烏克蘭危機以及氣候變化、人工智能等全球性挑戰進行全方位溝通，進一步探討了中美兩個大國的正確相處之道，進一步明確了中美共同肩負的大國責任，形成了面向未來的“舊金山願景”。



尤其值得外界關注的是，習近平主席全面闡述了中方對於穩定改善中美關係的權威立場，回答了幾個重大的問題。



中美到底是夥伴還是對手？這是一個根本性的問題。習近平主席指出，歷史是最好的教科書，現實是最好的清醒劑。我們希望兩國做夥伴，在符合雙方利益的合作議程上積極行動，在國際和多邊場合良性互動，這樣中美關係的前途就會是光明的。



中美應當如何正確相處？習近平主席指出，中美歷史文化、社會制度不同，但不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗更是誰都無法承受的。正確的做法是堅持相互尊重、和平共處、合作共贏。這三項原則既是從半個世紀來中美關係提煉的重要經驗，也是歷史上大國衝突對抗帶來的深刻啟示，應該成為中美雙方共同努力的方向。