123港澳台僑創客項目　入駐東莞雙創基地

中評社北京11月18日電／據大公報報導，作為粵港澳大灣區最年輕的戰略發展平台，東莞濱海灣新區是粵港澳合作的又一個新載體。17日，參訪團來到濱海灣港澳青年創新創業基地，這裡的雙創支持政策、設施環境以及絕佳的地理位置，給參訪團留下深刻印象。最新數據顯示，該雙創基地已經有123個港澳台僑創客項目入駐，涵蓋新能源、新材料、電子信息、現代服務等多領域。



在濱海灣港澳雙創基地，辦理回鄉證、港澳居民居住證、內地駕駛證及灣區購房等十分方便，從辦理流程、證件說明、不同人群購房資格等信息齊全。不少華媒高層關心項目入駐條件及購房政策，紛紛向基地工作人員咨詢。



參訪團對當地給予創業者的優惠支持政策紛紛點贊。據悉，港澳台僑創客項目入駐後，將享受免租支持，一年一評審；實際入駐滿半年後，經評定可一次性獲得10萬元人民幣扶持。



入駐企業廣東天光雲頂科技有限公司，由香港科技大學機械專業碩士生鄭永豪聯合內地合作夥伴創立，專注於新能源汽車續航解決方案。團隊研發出太陽能“發、儲、充”一體的車載裝置，能夠滿足新能源汽車續航需求。“濱海灣新區是大灣區幾何中心，既對接港澳，又能無縫連接珠三角腹地。這裡支持港澳創客的政策體系也很完善，未來我們將立足灣區，大力拓展國內外市場。”公司負責人劉志永說。目前，天光雲頂公司產品研發已超過三年。預計2024年5月前，產品能夠量產上市。