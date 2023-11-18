三星李在熔涉欺詐　被求刑5年

中評社香港11月18日電／據大公報報導，當地時間17日，韓國三星集團會長李在熔因涉嫌在2015年一項三星子公司的合併案中做假賬操縱股價，出庭審理，韓國檢方要求法院判處5年徒刑。預計一審最快在明年初宣判。



李在熔於17日當天出席審理，並否認有任何不法行為。檢方綜合多方因素後要求法院對李在熔判處5年有期徒刑、罰款5億韓圜（約301萬港元）。此次審理為一審判決前的最後一次庭審，預計法院方面將在一至兩個月內對此案作出最終判決。



李在熔此次親自出庭，休庭時法庭外有支持者高喊他的名字為他加油，也有不滿者對他怒吼。現年55歲的李在熔被指控2015年在三星集團旗下第一毛織和三星物產兩家企業合併過程中，擅自改變會計處理標準，將公司市值誇大虛增4.5萬億韓圜，哄抬第一毛織股價、壓低三星物產股價，和三星其他前高階主管違反韓國“資本市場法”，以犧牲少數股東利益為代價幫助自身獲利，於2020年9月被檢方起訴。



李在熔畢業於首爾大學東洋史學系，於去年10月27日正式出任三星電子會長。而在此之前，李在熔2021年1月因向朴槿惠及其親信崔順實行賄86.8億韓圜一案獲刑2年6個月，於2021年獲得假釋提前出獄，實際服刑18個月。