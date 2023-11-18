﻿美國“撒謊”議員不競逐連任

中評社香港11月18日電／據大公報報導，醜聞纏身的美國紐約州聯邦眾議員桑托斯16日突然宣布，自己在明年選舉中不會尋求連任。美國國會道德委員會當日發布的調查報告顯示，有“大量證據”表明桑托斯屢次將競選資金用於個人目的，包括挪用競選資金打肉毒杆菌（Botox）。



根據美國眾議院道德委員會的調查結果，桑托斯曾多次將競選資金，用於與競選無關的個人奢侈用途，包括用於訂機票、酒店、乘車、餐飲，甚至水療和美容服務。據稱，桑托斯花了近4000美元競選費用用於美容和水療，包括用於支付美容醫療中心的肉毒杆菌注射費。他還被發現挪用競選資金，在名店愛馬仕購物。



道德委員會表示，桑托斯的行為“應受到公眾譴責……並使眾議院的名譽掃地”，指控桑托斯“沒有充分配合”調查。報告出爐後，共和黨籍眾議院議長約翰遜表示，本次的報告有“非常令人不安的發現”，但並未要求桑托斯辭職。桑托斯在報告出爐一小時後宣布，自己明年不會參選連任，但他現在不打算辭職。



現年35歲的桑托斯一直醜聞不斷，包括在學歷和個人經歷造假撒謊，他還面臨23項聯邦刑事指控，包括電信詐騙、洗錢、盜取公共資金、虛假陳述等。道德委員會表示，本次調查發現桑托斯還有其他“未受到指控的非法行為”，會提交給司法部進一步調查。本月1日，眾議院曾發起驅逐桑托斯的動議，但在共和黨護航下，以179票支持、213票反對被否決。

