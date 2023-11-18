﻿土耳其推遲投票　瑞典入北約再遇挫

中評社香港11月18日電／據大公報報導，土耳其議會的外交事務委員會16日突然宣布，推遲對瑞典加入北約的投票，時間待定。土耳其執政黨議員提出了推遲投票的動議，理由是“有一些問題需要釐清”，目前與瑞典的談判尚未“成熟”。



土耳其外交事務委員會主席奧克泰稱，批准瑞典加入北約的決定，需要獲得該委員會所有議員的同意，其後議會才可進行全體投票。他表示，委員會將對此問題舉行進一步討論，並可能在下周將該法案重新列入議程，但他沒有透露明確的日期。奧克泰補充稱，如果需要並且議會法規允許，委員會可能會邀請瑞典大使向議員們介紹具體情況。



土耳其總統埃爾多安本月表示，他將盡力推動批准進程。但是，他也指責瑞典尚未對該國境內的庫爾德工人黨採取足夠的措施，該組織已被土耳其官方宣布為恐怖組織。此前，瑞典推出新的反恐法，承諾與土耳其深化反恐合作，並支持土耳其恢復加入歐盟，這使得埃爾多安在今年7月的北約峰會上，不再反對瑞典加入北約，並於上月將瑞典加入北約的議定書，提交給土國議會批准。



土耳其和匈牙利是北約成員國中，僅有的兩個沒有批准瑞典加入北約的國家。預計埃爾多安周五訪問德國時，將與德國總理舒爾茨討論土耳其購買“台風”戰鬥機事宜，但德方表示，如果瑞典無法加入北約，無法向土方出售戰機。