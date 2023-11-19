中評關注：藍白合變數多　曝柯侯各自困局

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月19日電（記者 鄭羿菲）藍白整合這場戲峰迴路轉，目前在“讓3%或讓6%”的口水中觸礁，藍白雙方都期望儘速再啟協商，但後續變數非常大。這場藍白合也暴露台灣民眾黨柯文哲瀕臨“滅黨”的壓力，無法再讓下去，及中國國民黨侯友宜民調居弱勢的困境，藍白各自有困局，雙方主戰派佔優勢，但輿論風向可能對藍營更不利。



國民黨、民眾黨、馬英九推舉的3位民調專家在17日晚間的會議中，確立採用趨勢、聯合報、大地、世新大學、民眾黨內參、國民黨內參等6份民調，其中趨勢民調為“柯侯”48.3%贏“賴蕭”39.2%、“侯柯”46.1%贏“賴蕭”41.6%；聯合報民調為柯侯41%贏賴蕭35%、侯柯42%贏賴蕭36%；大地民調為柯侯46.6%贏賴蕭33.1%、侯柯46.5%贏賴蕭34.9%；世新大學民調柯侯46.01%贏賴蕭32.33%、侯柯40.82%贏賴蕭35.86%；民眾黨內參民調柯侯44%贏賴蕭32%、侯柯39.7%贏賴蕭33%；國民黨內參民調柯侯38.8%贏賴蕭29.3%、侯柯38.2%贏賴蕭30.6%。



藍白整合15日在馬英九見證下簽下6點共識，內容讓柯陣營瀰漫一片低氣壓，因為柯文哲自己沒有守住“全民調”、“誤差範圍不退讓”2大底線，外界也多看好“侯柯配”將大獲全勝，但18日公布結果卻峰迴路轉，沒有出現“侯柯”大贏的局面。



這幾日以來，柯文哲動作頻頻，包括錄影片拉票、公開黨內會議哽咽影片，甚至宣布時代力量前“立委”黃國昌加入民眾黨，並排入不分區“立委”名單。對外雖塑造柯“憂心人民懼戰爭”的形象外，也可看出柯粉不滿柯文哲簽6點共識讓步的情緒有多大，已讓民眾黨瀕臨“滅黨”邊緣，柯得趕緊出招安撫支持者，提早公佈黃國昌加入民眾黨，更是絕招中的絕招。



但這也代表所謂的“讓3%”已是藍白整合中柯文哲的最底線，若要柯再讓下去到正負3%，或俗稱6%，民眾黨支持者不僅難接受，更會直接棄柯文哲而去，等於是要宣布民眾黨解散。柯18日在記者會上數度表達“讓6%超過一般人民的常識認知”，也是在向國民黨主席朱立倫喊話。

