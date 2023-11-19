蔡衍明基金會公益演唱會　溫暖桃園仁愛之家

蔡衍明愛心基金會18日到位於楊梅的桃園仁愛之家舉行“讓爺奶成為我們心中的寶”經典歌曲演唱會。（中評社） 中評社桃園11月19日電／蔡衍明愛心基金會18日在位於楊梅的桃園仁愛之家舉行“讓爺奶成為我們心中的寶”經典歌曲演唱會，由主持人黃千芸獻唱《昨夜星辰》揭開序幕，接著由歌手劉洋、劉晏潔、沈雅雯、黃鳳儀、邱芸子接力演出，帶來鳳飛飛組曲、《家後》、《苦海女神龍》等知名歌曲，希望透過自身歌聲，在秋冬之際溫暖長輩們的心。



桃園仁愛之家董事長李建榮表示，今是陽光普照的日子，可說是蔡衍明愛心基金會將陽光和溫暖帶給大家。他分享，基金會成立多年，蔡從食品業起家後來投入媒體業，將企業所得關懷全台長者，對此精神感到敬佩與肯定，俗話說“成功的企業家都要有回饋社會的使命感”，基金會抱持仁愛、樂善好施精神，深入基層訪視弱勢與長輩，更結合大專校院青年投入公益活動，令人感動。



蔡衍明愛心基金會主任周哲仁指出，基金會從2013年起秉持旺旺集團董事長蔡衍明的指示，前往全台各縣市辦理公益演唱會，不僅與縣市政府合作，為縣市政府的志工帶來表演，也前往各地仁愛之家、榮民之家、老人會等關懷長者。基金會結合全台26間大專校院，與青年一同探視長者，讓年輕人瞭解長輩心聲。



周哲仁說，蔡衍明愛心基金會長期倡導孝順、敬老、尊老等精神，若孩子們能從小就在家孝順父母，長大就學或就業，利用空閒時間從事志願服務，從家庭連結到社會，相信台灣社會就會安定和諧。同時也感謝參與公益演唱會的藝人朋友，每次都來當一日志工，透過表演為長輩、志工帶來愉快時光。