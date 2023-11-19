中評關注：藍白合一波多折　兩好兩壞正發酵

在馬英九斡旋下，藍白雖出現整合曙光，但仍一波多折。（中評社資料照） 中評社台北11月19日電（記者 張嘉文）眾所矚目的藍白整合，原計劃18日上午由馬英九基金會公布綜合民調結果後的正副人選組合，但因國民黨與民眾黨在對待民調抽樣誤差3%的問題上存在重大分歧，未能達成共識，將再重新協商，能否順利整合成功仍存在許多變數。



尤其在經過18日這一波多折的過程，綜觀目前情勢，大概有兩好兩壞的因素正在藍白雙邊發酵中。



回顧18日一早，原本各方媒體一早便齊聚馬英九基金會，等待公布三方推派的民調專家漏夜開會討論出的藍白正副人選組合，但先傳出民眾黨推派的民調專家並未在開會決議上簽名，藍白可能破局，接著民眾黨發出採訪通知，內容直接定調國民黨要民眾黨從讓3%變成讓6%，讓白營無法接受，因此將由黨主席柯文哲親自出面說明。



也由於這樣的定調，讓柯粉群起激憤，也是這股聲音讓民眾黨內的主戰派更有底氣，一度傳出藍白破局要各選各的消息，但在柯致電給馬英九基金會執行長蕭旭岑，強調藍白沒有破局，還可以再協商才出現轉折，加上國民黨主席朱立倫後續召開記者會時，也並未惡言相向，還形容這是小爭議，希望盡快再次進入雙邊協商。



因此第一個好的因素等待發酵的就是，藍白尚未走進死胡同，仍尚存一絲氣息，須待後續兩黨在最短時間內重新坐下來談，釐清民調誤差範圍的爭議，重新找到決定正副人選組合的答案。



第二個好的因素則是，藉由這些波折，也可以讓藍白雙方真正認識到，這次的整合真的是在兩個屬性完全不同的政黨之間求合作，原本就屬非常困難之事，在這些過程中彼此摸清底線，能為未來的合作打更多的基礎，才不會真正完成整合後，運作起來反而東卡西卡，效果大打折扣，就失去了整合的意義。

