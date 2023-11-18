柯文哲新竹廟口開講　感受2千鄉親溫暖

柯文哲今晚到新竹市天公壇開講，新竹市長高虹安現身站台。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月18日電（記者 盧誠輝）藍白合持續卡關，台灣民眾黨主席柯文哲今晚將在本命區新竹市天公壇廟口開講，現場湧入逾2千名支持者到場力挺，民眾黨新竹市長高虹安也現身站台，柯文哲表示，新竹市是他的家鄉，直到現在他的爸爸、媽媽、妹妹和弟弟都還住在新竹市，而他在全台灣辦了這個多場的廟口開講，就新竹市的鄉親最熱情。



柯文哲指出，提到新竹市大家就會想到科學園區，提到新竹科學園區大家就會想到台積電，但新竹市對他來說，還有城隍廟、青草湖和新竹中學，因為新竹市是他的故鄉，他的爸爸、媽媽、妹妹和弟弟都還住在新竹市，所以他在全台灣辦了那麼多場的廟口開講，就新竹市的鄉親最熱情。



半導體工業占台灣GDP的20%，柯文哲說，而台灣半導體工業的發源地就在新竹科學園區，現在全台灣各縣市如果要比平均收入的話，新竹市都是最高的，新竹市有它獨特的文化，如果要說全台灣最有水準的城市，那應該就是新竹市。



柯文哲感謝新竹鄉親長期以來給他和民眾黨的支持，他說民眾黨在2019年成立，成立半年後就面臨2020年大選，當時在全台政黨票得票率最高的就在新竹市和竹北市，新竹鄉親的力量還是很大，新竹市也是民眾黨在全台灣唯一執政的縣市，感謝新竹市民長期以來對高虹安的支持，而今年他也不曉得為什麼妹妹柯美蘭要堅持參選新竹市“立委”，但柯美蘭就拜託所有新竹市鄉親了。



柯文哲致詞到一半時，支持者相當熱情，還打斷柯文哲的談話大喊：“你不放棄，我們就不會放棄”，讓柯文哲相當感動，整場開講會後，柯媽何瑞英、柯美蘭和高虹安還一起上台，和柯文哲高唱“愛拚才會贏”。