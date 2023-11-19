柯文哲批賴清德雙標　怒問賴家違建何時拆？

柯文哲18日晚到新竹市天公壇開講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月19日電（記者 盧誠輝）藍白合持續卡關，台灣民眾黨主席柯文哲18日晚在本命區新竹市天公壇廟口開講，現場湧入逾2千名支持者到場力挺，柯文哲接受現場民眾提問時忍不住怒轟民進黨2024參選人賴清德雙標，還怒問“賴清德你家的房子什麼時候才要拆掉？”



柯文哲表示，台灣是充滿驚奇的社會，但大家能不能開始試著在政治上讓“正直、誠信”可以變成社會的文化，為什麼大家會認為貪污是正常的？因為他遇到很多人跟他說，“貪污沒關係，不要貪太多就好”，或是“貪污但有做事也沒關係”，這就是他受不了的地方，因為在台灣政治人物說謊實在太容易被原諒了。



柯文哲指出，美國前總統尼克森只是因為在“水門案”講了幾個謊話就下台了，如果說謊要下台，台灣的政壇上沒剩幾個人了。



“我也有會做錯事情的時候”，柯文哲說，但他做錯事情會承認，不會硬拗，所以身為政治人物不要雙標就好，就像最好的外科醫師手術死亡率不是零，只是比較低而已，而他知道有時候自己也會犯錯，但有錯就改掉、說明就好了，而不是一路拗到底。



柯文哲隨即話鋒一轉怒轟賴清德說，賴清德最近一直說他跟中國國民黨前台南市議長李全教站在一起，還說李全教貪污，所以賴就不願意進台南市議會，但現在民進黨的前台南市議長邱莉莉已經被起訴，他請問賴清德有沒有把邱莉莉給開除？這不是雙標是什麼？



柯文哲痛批，請問賴清德新北市老家的違建拆了嗎？他老家的違建已經拆了，就算柯媽媽氣得要死還是拆了，而才剛宣布要加入民眾黨的前時代力量黨主席黃國昌也告訴他，已經去申請拆照了，黃國昌家的整棟房子都要拆掉，“請問賴清德你家的房子什麼時候才要拆掉？”

