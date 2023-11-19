陳盛山《開航の神》新書發表會受熱烈歡迎

右一起，陳盛山、林富男、劉喜臨 中評社高雄11月19日電（作者 陳雅婷）昨(18日)晚間七點，高雄誠品書局舉行了一場引人注目的新書發表會，慶祝陳盛山教授最新力作《開航の神》正式面世。此書深入剖析台灣航空與觀光產業多面向轉型，對專業人士啟發深遠，也讓一般讀者更易理解該領域發展。



陳盛山，現任中華科技大學航空運輸研究所教授及南台灣觀光產業聯盟高級顧問；曾擔任多項公職，包括華信航空董事長、高雄市觀光局長及台中市觀光旅遊局長。他新書融合了產、官、學界豐富經驗，並記錄航空與觀光產業發展歷程。



新書發表會由前高雄餐旅大學副校長劉喜臨教授主持；南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店集團總裁林富男獲邀致詞，對陳教授身任產官學研的身份及其著作極表讚揚，對產業學界政府及研究單位貢獻卓著；現場購買100本，其中50本捐贈給高雄餐旅大學，由觀光管理系教授黃榮鵬代表接受。此慷慨之舉引起現場熱烈掌聲。



高雄市觀光局副局長孫春良也出席並上台致詞。此外，這場新書發表會惠康旅行社副董事長張惠雁購買100本、中華科技大學暨高雄復華中學董事長孫建新認購50本、台灣民宿協會理事長吳文豪40本、高雄市觀光協會常務監事張美華20本，還有很多現場來參加的民眾熱烈響應人手一冊。這些認購行為顯示業界對陳教授新書的高度支持與期待。



《開航の神》共254頁，記錄陳教授豐富經歷和三度帶領官股企業轉型獲利，為台灣航空與觀光產業轉型提供重要文獻。透過陳教授經驗，讀者能洞悉產業內部微妙變化與挑戰，學習應對與轉型之道。



這本書不僅記錄陳教授個人成長與自我反思，也成為產業轉型、企業發展與創新管理參考指南。對政府制定政策、航空觀光產業專業人士，以及對該領域有興趣讀者而言，均值得一讀。



新書發表會熱烈反響和迅速售罄現象，展現《開航の神》在業界和讀者間廣泛受歡迎。陳教授深刻洞察力和豐富經驗，不僅為台灣航空和觀光產業帶來實質轉型和成長，也為所有關注此領域人士提供寶貴學習資源。

