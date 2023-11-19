蔣萬安脫口秀撿到槍開酸民進黨　網友讚爆

中評社台北11月19日電／國民黨信義、南鬆山“立委”參選人、台北市議員徐巧芯17日晚間舉辦“社群之夜”脫口秀活動，台北市長蔣萬安也現身，內容大酸“立委”陳明文300萬、前“衛福部長”陳時中與“衛福部長”薛瑞元等人是“高端人士”，引發討論。相關畫面曝光後，更有網友直說“蔣市長智商高、情商高、幽默感十足、口才一流。一霸分”。



《中時新聞網》報導，蔣萬安提到，講到生日、誕生，談到少子化，就該肯定“行政院”成立少子化辦公室，因為讓台灣越來越“少子”；他更提到，大家聚在一塊祝福，但是重要的人都沒來，“國民黨主席朱立倫沒來，所以今天沒有‘來朱’，陳時中、薛瑞元沒來，所以今天沒有‘高端人士’。”現場響起一片掌聲。



蔣萬安還提到自己常常看脫口秀，“我都是站著看，且表演也都是站著表演”，有時候是多人同台，表演好還會上電視、剪輯上網路，而我喜歡的演員有台北市議員王世堅、簡舒培、林延鳳、何孟樺，每個人都有自己的風格。



對於蔣萬安的脫口秀，網友在相關影片底下留言表示“意外的風趣幽默，很接地氣”、“這個口才頭腦蔡阿姨比不上...蔡阿姨論文真假不就不知道了”、“政治人物就應該像蔣這樣，斯文有禮，聰明智慧”、“太讚了吧”。