列國民黨不分區首席　韓國瑜：接受黨的任務

韓國瑜。(中評社 資料照) 中評社台北11月19日電／中國國民黨不分區“立委”名單今天出爐，黨主席朱立倫昨天表示，高雄市前市長韓國瑜將列為不分區名單第一名。韓國瑜透過辦公室回覆，韓願意接受黨中央賦予的任務，並強調“藍白合作、在野團結、政黨輪替”是韓的唯一目標。



韓國瑜列不分區第一，未來國民黨若在“立法院”席次過半，抑或藍白成功合作並在“立院”囊括過半席次，韓國瑜可能是角逐明年“立法院長”的主要人選。除韓國瑜，國民黨不分區安全名單還包括國民黨智庫執行長柯志恩、國民黨台南市前議員謝龍介。



朱立倫表示，有關不分區第一名，他與2024大選參選人侯友宜有共識，特別、也一再拜託韓國瑜擔任，相信韓國瑜擔任不分區第一名，一定能夠領導整個不分區團隊發揮最強戰力，且可與區域“立委”共同作戰，這是他與侯友宜特別拜託韓國瑜的。



韓國瑜表示，接受黨中央賦予的任務，擔任國民黨不分區“立委”被提名人，他並表示，藍白合作、在野團結、政黨輪替，是台灣未來和平繁榮的前提，也是他的唯一目標。



受到藍白合相關事務耽擱，國民黨不分區“立委”名單一延再延，原訂11月8日提交中常會通過，後來延至15日，接著又再延至19日，預計今天上午10點提交中常會通過，接著下午2點召開中央委員全體會議，且本次改採“同意制”，個別被提名人須有出席中央委員過半數同意才算正式獲得提名。



