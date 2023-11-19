共同打造亞太發展的下一個“黃金三十年”

中評社北京11月19日電／據新華社報導， 在亞太經合組織第三十次領導人非正式會議上，習近平主席發表的重要講話鑒往知來，本著對亞太未來、人類前途命運高度負責的態度，倡導各方堅守初心、團結合作，攜手共促亞太高質量增長，為打造亞太發展下一個“黃金三十年”指明了方向、擘畫了藍圖。



歷史，總是在一些關鍵節點給人以深刻啟迪。此次領導人非正式會議，是亞太經合組織領導人第三十次聚首，具有特殊重要意義。回首過往，亞太經合組織建立領導人定期會議機制以來，始終走在全球開放發展的前沿，有力促進了區域貿易和投資自由化便利化、經濟技術發展、物資人員流動，創造了舉世矚目的“亞太奇跡”。亞太合作的非凡歷程啟示我們：開放包容是亞太合作的主旋律，共同發展是亞太合作的總目標，求同存異是亞太合作的好做法。



當前，世界百年變局加速演進，世界經濟面臨多種風險挑戰，作為全球增長引擎，亞太肩負更大的時代責任。要把一個什麼樣的亞太帶到本世紀中葉？如何打造亞太發展的下一個“黃金三十年”？在這一進程中如何更好發揮亞太經合組織作用？面對新的“亞太之問”，習近平主席提出堅持創新驅動、堅持開放導向、堅持綠色發展、堅持普惠共享的四點建議，倡導各方秉持亞太合作初心，負責任地回應時代呼喚，攜手應對全球性挑戰，全面落實布特拉加亞願景，建設開放、活力、強韌、和平的亞太共同體，實現亞太人民和子孫後代的共同繁榮。



這些建議貫穿著中國促進亞太合作的一貫立場，體現了習近平主席對時代潮流的深刻把握、對亞太未來的深謀遠慮，為各方共建亞太共同體提供了思想指引與實踐路徑。創新是引領發展的重要動力，要順應科技發展趨勢，以更加積極姿態推動科技交流合作，不斷塑造亞太發展新動能新優勢；開放是邁向共同繁榮的必由之路，要維護自由開放的貿易投資，支持並加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，堅定不移推進區域經濟一體化，共享區域開放發展機遇；綠色是亞太增長的鮮明底色，要堅持人與自然和諧共生，加快推動發展方式綠色低碳轉型，共同應對氣候變化、自然災害等日益嚴峻的挑戰；普惠是彌合發展鴻溝的關鍵之舉，要全面落實聯合國2030年可持續發展議程，深化發展戰略對接，共同解決全球發展赤字，讓各國人民共享現代化建設成果。



推動亞太合作、促進亞太發展，中國是倡導者，也是行動派。從提出亞太經合組織數字鄉村建設、企業數字身份等倡議，到堅持高水平實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，主動對接《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數字經濟夥伴關係協定》高標準經貿規則；從提出亞太經合組織綠色農業、可持續城市、能源低碳轉型、海洋污染防治等合作倡議，推動共建清潔美麗的亞太，到支持亞太經合組織開展經濟技術合作，共同做大亞太發展蛋糕……中國以科學的理念、扎實的行動為亞太發展賦能，不斷為亞太合作帶來新動力、新機遇。