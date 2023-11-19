北京海淀全面摸排鼻吸能量棒生產銷售行為

（來源：央視新聞） 中評社北京11月19日電／據央視新聞報導，繼“蘿蔔刀”之後，近期，一款名為“鼻吸能量棒”的“新寵”在學生群體中開始流行，該物品外形像一個翻蓋打火機，翻開有兩個觸頭，可對之吸氣。根據標識，成分有薄荷腦、天然精油等，還有薄荷、西瓜等多種氣味，每盒售價幾元到十幾元不等，受到了大量未成年人喜愛和使用。



為進一步加強校園周邊市場秩序監管，保護未成年人合法權益和身體健康，北京市海淀區市場監管局全面開展校園周邊經營主體摸排檢查專項行動。



執法人員以轄區內中小學校、幼兒園周邊的文具店、玩具店、食雜店、商店、超市等為重點，全面摸排“鼻吸能量棒”生產、銷售行為，杜絕“三無”產品流入市場，危害未成年人身心健康。一經發現實物產品，將對產品外包裝及標識信息進行拍照留存，對產品名稱、執行標準、成分、生產企業名稱、供貨商名稱等信息進行記錄並溯源追查，同時要求經營者立即下架相關產品。



檢查過程中，執法人員對相關經營主體負責人開展普法教育，詳細講解《中華人民共和國產品質量法》《無證無照經營查處辦法》等法律法規，督促校園周邊玩具經營單位嚴格落實進貨查驗、索證索票制度，切實履行主體責任和社會責任，嚴禁向未成年人銷售“鼻吸能量棒”“三無”產品，以及可能造成人身健康安全危害的其他產品。



同時，執法人員也對在售的其他兒童玩具是否符合國家強制性產品認證標準、產品外包裝上是否注明生產單位的廠名廠址和合格證明等進行了著重檢查。



目前，本次專項行動累計檢查校園周邊主體203家，檢查、指導電商平台23家，暫未發現相關違法違規問題。



北京市海淀區市場監管局提示廣大經營主體：



一經發現違規售賣“鼻吸能量棒”的情況，將依法依規處置：



1.如屬於“三無”產品的，將依據《中華人民共和國產品質量法》進行處理；



2.如屬於無照經營的，將依據《無證無照經營查處辦法》處理；



3.如商品標識明確執行化妝品相關標準的，不得使用“鼻吸”等字樣進行宣傳，違者按照虛假宣傳行為查處。