﻿特首：居安思危　不容黑暴死灰復燃

撲滅罪行委員會昨日在政府總部舉行“二○二三年撲滅罪行聯席會議”。 中評社香港11月19日電／據大公報報導，撲滅罪行委員會昨日在政府總部舉行“2023年撲滅罪行聯席會議”，近500名與會者就香港治安相關議題及撲滅罪行策略交流意見。行政長官李家超在會議上致辭表示，今屆聯席會議是《香港國安法》頒布實施後首次舉行，並以推廣維護國家安全為主題之一，別具意義。



李家超提到，香港要爭取高質量發展，要時刻居安思危，要防範“黑暴”死灰復燃；強調香港須在2024年內完成基本法第23條本地立法。＼大公報記者 龔學鳴



李家超表示，2019年香港飽受“黑暴”大肆破壞，經歷前所未見的艱巨挑戰。在維護國家安全法律近乎真空的嚴峻情況下，中央果斷出手，頒布實施香港國安法，扭轉亂象。香港國安法發揮定海神針的作用，市民更珍惜來之不易的穩定局面，全力支持政府拚經濟、拚發展、拚競爭力。



“軟對抗”仍然無日無之



李家超說，香港已重返世界舞台中央，在出席大大小小的活動中，他深刻感受到香港要匯聚環球投資者在此大展鴻圖，必須要有安定的環境。因此，在爭取高質量發展同時，香港一定要時刻居安思危。



李家超強調，“黑暴”隨時卷土重來，“軟對抗”仍然無日無之，每個愛護香港的人，都絕不接受“黑暴”死灰復燃，特區更需在2024年內完成基本法第23條本地立法，與現行香港國安法聯繫起來，完善維護國家安全的法律系統。他又指出，聯席會議會討論社區的毒品問題及詐騙和網絡騙案，探討目前市民關心的議題，他鼓勵撲滅罪行委員會和分區撲滅罪行委員會持續提高市民的守法意識，繼續協助政府做好防罪、滅罪的工作。



保安局：全方位打擊網騙



聯席會議設有三個交流環節，以“社區的國家安全教育”、“毒品問題”和“詐騙及網絡騙案”為主題，邀請多位撲滅罪行委員會及十八區分區撲滅罪行委員會成員分享經驗。