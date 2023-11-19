中評社香港11月19日電／網評：維護區旗區徽尊嚴 培養愛國愛港情懷



來源：文匯網 作者：盧偉國



立法會近日三讀通過《2023年區旗及區徽（修訂）條例草案》，條例將於憲報刊登當日起實施。這對於有效維護特區區旗和區徽的尊嚴，培養市民愛國愛港的情懷，具有十分重要的意義。



2020年10月，全國人大常委會修訂《國旗法》及《國徽法》。鑒於《國旗法》及《國徽法》是列入本港基本法附件三的全國性法律，特區政府隨後提出《2021年國旗及國徽（修訂）條例草案》，以便在本港實施適用的規定，當時立法會成立了法案委員會進行審議，本人也是委員。經修訂的《國旗及國徽條例》於2021年9月29日獲立法會通過，並於同年10月8日生效。國旗及國徽是代表國家的象徵和標誌，經修訂的《國旗及國徽條例》主要是為了進一步保障國旗及國徽的正當使用，維護國旗及國徽的尊嚴，同時提高市民的國民身份認同感和弘揚愛國精神。



在審議過程中，部分委員促請當局檢視並修訂《區旗及區徽條例》，畢竟，區旗及區徽是香港特區的象徵和標誌，與國旗及國徽一樣，也應該得到法律保護及市民尊重。《國旗法》、《國徽法》與《國旗及國徽條例》以及《區旗及區徽條例》實質上是一脈相承的。特區政府提出修訂《區旗及區徽條例》，旨在與經修訂的《國旗及國徽條例》保持一致。



修訂旨在進一步規範香港特區區旗和區徽的使用，並就區旗和區徽的保護及推廣事宜訂定條文。擬議新訂第七條訂明：“任何人如公開及故意以焚燒、毀損、塗劃、玷污、踐踏區旗、區徽或其圖像的方式或以其他方式侮辱區旗或區徽，即屬犯罪。”據當局解釋，“以其他方式”此一用語足以涵蓋任何侮辱區旗及區徽的行為，一般而言，在現實世界的法例會按實際情況適用於網上世界。執法機構會全面考慮每宗個案的實際情況，並會因應資訊科技的發展，使用有效的調查及搜證方式，再按搜集所得的證據以判斷所涉行為是否違法，採取適當的行動。同時，擬議修訂的第六條，則就新增不得展示或使用區旗、區徽、區旗圖案或區徽圖案的情況訂定條文。凡此種種，顯示《條例草案》已充分考慮區旗及區徽的獨特地位以及在本港的實際使用情況。