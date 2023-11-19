中評社香港11月19日電／網評：積極支持區選 推動社區治理革新



來源：文匯網 作者：譚錦球



做好12月10日區議會選舉宣傳推廣工作，能夠使政府完善地區治理獲得更多民意支持，發揮更好效能。香港友好協進會、香港義工聯盟等聯同26個省級同鄉社團、機構，走進社區，宣傳區選。當前香港經濟穩步復甦，在國家支持下，國際金融中心、貿易航運中心、國際法律及爭議解決中心、中外文化藝術交流中心建設正如火如荼進行，社會各界要積極動員起來，支持區選、踴躍投票、參與地區治理、推動地區治理變革創新，共同建設好香港家園，共享繁榮穩定美好生活。



中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄日前出席一研討會時強調，要深刻把握完善地區治理的“四個邏輯”，這對本港辦好此次區議會選舉有重要指導意義。



比拼政綱成為區選主流



各參選人關注地區民生事務、傾聽地區民眾心聲，提出了服務地區改善民生、經濟發展、加強與政府政策對接溝通的競選政綱，所涉議題如老舊樓宇管理、長者經濟負擔減輕、兒童娛樂場所及托兒服務增加、交通配套改善、地區環保提升等，都是與市民息息相關，切實關注到市民的衣食住行，市民大呼新鮮，體會到獲傾聽、被關懷的溫暖，親身感受到重塑區議會後的全新氣象。



區議會選舉徹底擺脫了泛政治化的干擾，市民真切感受到符合基本法規定的非政權性咨詢組織定位、發揮咨詢服務功能、配合特區政府依法施政的區議會回來了，對地區治理變革、地區治理能力提升，有了全新的期待。可以說，區議會選舉參選人比拼政綱，這一步走得好、走得穩，為是次區議會選舉打下了很好的基礎。