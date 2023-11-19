四川近年來新發現舊石器遺址點200餘處

這是在四川遂寧市桃花河遺址采集到的部分石器（資料圖）。 中評社北京11月19日電／據新華社報導，1月18日，記者從在四川省眉山市召開的第八屆西南考古協作會暨西南舊石器考古新發現學術研討會上獲悉，2019年以來，四川全面開展舊石器時代考古專項調查，新發現舊石器遺址點200餘處。



在當天的研討會上，25位來自西南地區的學者圍繞著“西南舊石器時代考古發現與研究”的主題，做了相關學術報告。



四川省文物考古研究院舊石器考古研究所所長鄭喆軒介紹，在2019年以前，四川比較明確的舊石器遺址僅有10餘處，部分學者認為四川盆地和川西高原沒有或者很晚才有少量古人類的存在。



2019年以來，四川省文物考古研究院和成都文物考古研究院開展了卓有成效的工作，多個地區從無到有，從點到面，形成舊石器遺址群落，文化面貌也顯示出獨特的區域性和豐富性。



考古工作者發掘的稻城皮洛、資陽濛溪河、遂寧桃花河、成都王家堰等重要舊石器遺址，從高原到盆地，區域文化序列和時空框架已初見端倪並愈發完善，初步構建了20多萬年以來的四川地區早期人類演化格局，並呈現出四川舊石器考古工作的獨特價值和意義。



以正在考古發掘研究的濛溪河遺址為例，在獨特的埋藏環境下，遺址罕見地保留了大量有機質材料，系統反映了當時的古環境、生產工具、動植物遺存及用火等行為，生動復原了史前社會圖景。