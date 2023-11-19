讓3%定義究竟為何　民調專家戴立安解釋

民調專家戴立安。（中評社 資料照） 中評社台北11月19日電／2024大選，中國國民黨與台灣民眾黨15日達成共識，原訂18日確認正、“副總統”人選，但民眾黨卻拋出民調讓3%到底是6%還是1.5%的質疑，對此，民調專家戴立安指出，±3.0%不是3.0%，而是6個區間。



戴立安為政治大學社會學碩士、目前執行《美麗島電子報》民調，曾任台灣指標調查研究中心總經理、台北市政府民意調查諮詢委員、遠見雜誌民調中心主任、總監等。



藍白15日政黨協商在馬英九斡旋下敲定整合，由國民黨、民眾黨、馬英九三方共推民調統計專家，檢視11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，另外國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由“侯柯配”得一點。原訂11月18日周六上午馬英九基金會公布結果。



根據《中時新聞網》報導，戴立安18日在《董事長開講》直播節目表示，民眾黨所提出來的疑問，不是要看侯柯、柯侯的絕對值，“原本照我們的理解是，侯柯、柯侯不管對賴蕭是多少，就比他們兩個。但現在民眾黨有一個說法，是比侯柯贏賴蕭多少、柯侯贏賴蕭多少，用這兩種差額再去比一次”。



媒體人吳子嘉點出，最近侯友宜都大勝柯文哲至少5個百分點，由於在誤差範圍內就算沒有贏，所以就用侯柯比賴蕭或是柯侯比賴蕭，這兩個差距再比一次，吳也質疑，柯有沒有講清楚讓3%是什麼意思？



戴立安說明，±3.0%不是3.0%，而是6個區間，“如果今天就是3%，不能更多，抽樣誤差就是±1.5%，要做4500人，如果沒有4500人，就沒有這樣的抽樣誤差範圍”。