“開板”！吉林省正式迎接新雪季

11月18日，滑雪愛好者在吉林市萬科鬆花湖度假區合影留念。 中評社北京11月19日電／據新華社報導，18日11時，吉林市的萬科鬆花湖滑雪度假區內人頭攢動，纜車啟動運行，滑雪場正式“開板”運營。不少雪友前來拍照留念，打卡新雪季第一滑。



通往各條雪道的索道前，等待上山的滑雪者早早排起長隊。山頂眾多滑雪者或穿戴整理雪具，或進行準備熱身活動，而後迫不及待地疾馳而下。



“我是和朋友一起組團從北京坐火車過來的，計劃這個周末的兩天都在這裡滑雪，已經期盼很久了。‘開板’很有儀式感，這裡的雪質很好，溫度也適宜。”滑雪愛好者周喜艶說。



新雪季，萬科鬆花湖滑雪度假區進行全面改造升級。今年為喜愛野雪和自由式滑雪的客戶新增V－PARK公園地形雪道20萬平方米，雪道可滑行面積190萬平方米，床位總數6000餘張，並在商業街內引進多家知名雪具店。新雪季這裡還將舉行六十餘場精彩活動及體育賽事。



“這裡交通便利，我們自駕過來很方便。雪場服務周到，設備很新，今年又進行了許多升級改造，很期待新雪季第一滑。”一位與記者同乘一輛纜車的哈爾濱雪友說。



當日，吉林省2023至2024新雪季“開板”暨第29屆吉林國際霧凇冰雪節開幕式在萬科鬆花湖度假區舉行。在現場，冬奧冠軍李堅柔帶領著千餘名表演者組成長龍方陣進行表演。方陣由專業滑雪教練、滑雪發燒友組成，他們將滑雪與民族風、國潮風相融合，為滑雪運動注入新的活力。



此外，現場還有雪地足球、雪地韵律操以及中小學生上冰雪等豐富的活動，為觀眾奉獻一場別具趣味、熱鬧非凡的冰雪表演。



當日，吉林省多家滑雪場同步“開板”營業。現場還通過視頻連線的形式，與長白山國際度假區、萬峰通化滑雪度假區、北大湖滑雪度假區、廟香山溫泉滑雪度假區、長白山和平滑雪場分會場進行實時互動。