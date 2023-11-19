海峽兩岸農博會系列活動將促農業發展

11月2日拍攝的2023世界農業科技創新大會同期舉辦的世界農業科技博覽會現場。（來源：新華社） 中評社北京11月19日電／據新華社報導，2023年海峽兩岸現代農業博覽會·海峽兩岸花卉博覽會將於11月30日至12月2日在福建廈門國際會展中心舉行，其中花卉展區設在福建漳州東南花都花博園。目前已報名兩岸參展團組107個、參展企業1504家、採購商633家。



這是記者從農業農村部新聞辦公室17日舉行的新聞發布會上瞭解到的。



農業農村部總經濟師魏百剛表示，此次博覽會以展示展銷為媒，促進兩岸人員、信息、文化、技術交流交往，著力打造一個高規格、寬領域、多層次的合作對話平台。目前各項籌備工作進展順利，主要有三方面特點：



——突出融合、促進交流。本次博覽會以“兩岸農情 融合發展”為主題，邀請兩岸各界人士、涉農企業、社會團體、專家學者等廣泛參與，同期舉辦海峽兩岸農業融合發展論壇、優質特色農產品產銷對接會、“兩岸味道”集市、“鄉創鄉建 振興有我”兩岸青年交流會等活動。



——突出特色、科學布展。博覽會科學設計展會分區，涉及農林漁果茶等不同領域，覆蓋從初級產品到精深加工的全產業鏈條。廈門國際會展中心展示面積3.6萬平方米，設置台灣農民創業展區、台灣縣市展區；福建省市展區、主賓省等省團展區；漁業展區、農墾展區、企業展區等。漳州花博園展示面積2.3萬平方米，分為海峽兩岸精品花卉、漳州精品花卉、南方特色林業精品等板塊，設置了海峽兩岸花卉造景區、電商新業態體驗館等。



——突出創新、力求實效。博覽會聚焦產銷對接，創新營銷推介方式，組織採購商和專業觀眾參會採購；開展“花開兩岸——好物節”直播推介專場活動，聯合頭部電商平台，對參展優質產品和特色品牌開展線上宣傳推介和直播帶貨，幫助拓展銷路、擴大市場。同期舉辦台農台商參與鄉村振興對接活動，為台農台商來大陸投資興業提供政策服務。



此次博覽會由農業農村部、國務院台灣事務辦公室、中國國際貿易促進委員會、中國食品工業協會共同主辦。