挺柯侯配　彭錦鵬籲藍白再做一次民調

國民黨與民眾黨針對民調統計誤差範圍的認知有落差，導致“藍白合”陷入僵局。對此彭錦鵬在臉書提出八點建議。(照:彭錦鵬臉書) 中評社台北11月19日電／中國國民黨與台灣民眾黨因民調統計誤差範圍的認知有落差，導致“藍白合”陷入僵局。支持柯侯配的台灣大學政治系兼任副教授彭錦鵬在臉書向藍白陣營提出呼籲，再做一次民調，他並提出8點分析利弊，強調唯有藍白合才能下架民進黨。



彭錦鵬臉書全文如下：



我對藍白合的呼籲“再做一次民調”



1、藍白合才能下架民進黨。但是面對執政的賴清德，衹有柯文哲才能達到藍白合的最大可能成果。台灣競爭力論壇11月17日發布世新大學民調中心執行的民調，就顯示了藍白合共識產生之後，對於柯文哲的強烈信心。



2、根據世新大學民調，柯候配的相對賴清德優勢是14%，侯友宜衹有5%。最強的組合，是柯候配。



3、同樣根據世新大學民調，藍白合的政黨支持度共有42%，換算成不分區席次，大約65%。再加上民進黨區域“立委”提名人大幅度抽換瑕疵提名人為第二序列人選，鎖定民進黨各項執政缺點，藍白合可以拿到“立法院”穩定過半。



4、確保“總統”席次和“立法院”過半，贏得勝選，則國民黨在行政立法方面仍然擁有絕對的影響力。只要侯友宜知所進退，接下來的藍白合作、聯合政府都不會有阻力。



5、這一次的“總統”大選，柯文哲以一人政黨，運用社群媒體到極致，完全覆蓋民進黨的傳統媒體。就像歌星泰勒斯、伍佰的表現，這是世紀性的轉變。國民黨尚未開始掌握這一股社群媒體對選民的吸引力和黏著度。



6、柯文哲的“勤儉廉政”現象和將近十年透過社群媒體公開透明的面對民眾，其實是全球政治人物的特例。背後，其實是特殊的人格特質驅動。面對多變複雜的全球化環境，相對台灣資源缺乏、有戰爭威脅的兩岸關係，台灣需要一位聰明、邏輯清楚、面對問題、解決問題、堅強執行力的領導，柯文哲相對侯友宜是有優勢的。阿富汗因為總統落跑，一天就淪陷了。烏克蘭因為有澤倫斯基才能到處國際化緣，撐住悲慘戰爭，超過一年。



6、關鍵的時刻，關鍵的選擇，請讓柯侯配創造台灣最大的優化空間。



7、所有民調幾乎都指出柯文哲民調都領先侯友宜，藍白雙方既然都同意民調決定一切，目前解決協商爭議的最好辦法就是：“再做一次民調”。



8、再做一次民調，可以增加民調的調查樣本份數，選擇一家共同認定的民調單位，三方面人員仔細監督，進行民調，兩天就可以完成，時間上還來得及。



這個呼籲我昨天早上0900就向藍白合協商見證人提出了。