費率改革下競爭加劇　基金代銷風起雲湧

北京證券交易所外景（2022年9月2日攝）。 中評社北京11月19日電／據新華社報導，鳳凰金信（海口）基金銷售有限公司的公募證券投資基金銷售業務許可證近日遭注銷，而此前已有近40家基金公司宣布終止與該公司的銷售合作關係。此外，南京途牛基金銷售有限公司等多家中小基金代銷機構近期也與基金公司“密集分手”。



業內人士分析，公募費率改革將促使基金公司更加精細化管理基金代銷渠道，中小基金代銷機構可能面臨更大的生存壓力。代銷機構需要通過提升服務質量、創新能力和優化資源配置等方式，尋找自身的競爭優勢和生存空間。



頻頻終止合作



11月10日，海南證監局網站顯示，近期鳳凰金信（海口）基金銷售有限公司向證監會提交注銷公募證券投資基金銷售業務許可證的申請，根據有關規定，證監會決定注銷鳳凰金信公募證券投資基金銷售業務許可證。



今年下半年，公募基金公司已大面積宣布終止與鳳凰金信銷售合作關係，據中國證券報記者不完全統計，包括交銀施羅德基金、華安基金、華夏基金、景順長城基金、華泰柏瑞基金、銀華基金、匯添富基金、招商基金、南方基金、天弘基金等在內的近40家基金公司。



此外，因業務發展和調整的需要，南京途牛基金銷售有限公司於今年9月初起停止基金產品銷售業務，並且證監部門同意途牛基金主動申請注銷證券投資基金銷售業務許可證。



根據公告，今年8月至10月，景順長城基金、華安基金、易方達基金、匯添富基金、工銀瑞信基金、招商基金、華泰柏瑞基金、南方基金、興業基金、嘉實基金等十餘家基金公司也宣布終止與途牛基金在基金銷售業務上的合作。



除了鳳凰金信、途牛基金，華泰柏瑞基金今年還宣布終止北京輝騰匯富基金銷售有限公司、尚智逢源（北京）基金銷售有限公司、深圳富濟基金銷售有限公司、上海匯付基金銷售有限公司辦理旗下基金相關銷售業務。同時，財通基金宣布，深圳前海財厚基金銷售有限公司、上海有魚基金銷售有限公司、江西正融基金銷售有限公司、上海愛建基金銷售有限公司終止代理銷售公司旗下所有公募基金。



合作趨向“精細化”

