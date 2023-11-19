發揮綜合服務優勢　書寫鄉村振興保險擔當

這是11月17日拍攝的位於寧陝縣城關鎮的一處香菇種植園區（無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京11月19日電／據新華社報導，湖南自古就是農業大省、魚米之鄉，近年來正全面推進鄉村振興闊步向前。中華財險湖南分公司主動擔當國有金融保險企業責任，發揮綜合服務優勢，圍繞鄉村振興工作大局，聚焦“三農”重點領域，在豐富保險產品供給、加大保險幫扶、提升保險服務能力等方面持續發力，在鄉村振興舞台上書寫保險擔當。



豐富保險產品供給，織牢助力鄉村振興“安全防護網”



保險是現代經濟的重要產業和風險管理的基本手段，與農業高自然風險、高市場風險的屬性有著天然的契合。中華財險湖南分公司所經營的保險產品達4000餘個，在與“三農”聯繫密切的農業保險、健康保險、民生類保險領域，不斷豐富完善保險產品服務，積極助力鄉村振興和農業強國。



發揮農險優勢，堅決扛穩糧食安全責任。糧食安全是“國之大者”。廣袤的洞庭湖流域，自古就被稱為“魚米之鄉”。不過，湖南水旱災害多發，對水稻產量和糧食安全帶來一定的影響。



中華財險湖南分公司依托深耕農險領域17年的經營優勢，圍繞水稻保產方面目前已開展了水稻制種、水稻育秧、水稻種植和水稻收入保險等。該公司還積極推進水稻完全成本保險，實現全省所有產糧大縣全覆蓋，承保面積850.30萬畝，為119.18萬戶參保農戶提供83.7億元風險保障，有效助力“中國飯碗牢牢端在自己手中”。



同時，結合廣大糧農糧企日趨多樣的風險保障需求，中華財險湖南分公司不斷向市場供給多樣化、差異化的糧食保險產品，全方位覆蓋和滿足糧食生產全流程風險保障，保障類型從保成本為主，逐步創新研發出糧食產量保險、收入保險、指數類保險，因地制宜探索試點涵蓋糧食生產、加工、流通、倉儲、銷售等環節的全流程風險保障服務，牢牢保護好“米袋子”。截至目前，中華財險湖南分公司經營的農險產品近200個，承保區域基本覆蓋全省122個縣（市、區），為穩定糧食和農業生產作出了積極貢獻。



推進普惠金融，創新“保險＋信貸”支農惠農服務。新型農業經營主體是推進鄉村振興和農業農村現代化發展的一支重要力量。據有關數據顯示，湖南省規模以上龍頭企業達5599家，家庭農場、農民合作社分別發展到19.3萬戶、11.96萬個，2022年全省農產品加工業營收達2.1萬億元。新型農業經營主體不斷壯大，帶來的是日益增長的融資需求。受制於缺乏有效抵押物、風險補償機制不完善、還款來源不穩定等因素影響，“融資貴、融資難”成為制約新型農業經營主體進一步發展的主要瓶頸。

