藍不分區出爐韓國瑜列首席　中常委鼓掌通過

國民黨主席朱立倫。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北11月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨今日上午召開中常會，國民黨主席朱立倫在會上公布2024不分區“立委”名單，其中前高雄市長韓國瑜名列不分區“立委”第一名，預計將代表國民黨角逐下屆“立法院長”。其餘安全名單政治成員包括前“立委”柯志恩、前台南市議員謝龍介、前“立委”蘇清泉、台中市副市長王育敏、前“立委”張嘉郡等。



朱立倫喊到韓國瑜的名字時，全場中常委會興奮鼓掌。



配合2024年大選藍白合協商作業，國民黨原定11月15日舉行中常會，延後至19日辦理，會中公佈不分區“立委”名單，由於藍白合還在政黨協商，因此尚未公布國民黨2024參選人侯友宜的副手人選。



國民黨2020取得13席不分區“立委”，2024不分區“立委”安全名單估計約12席到13席之間。



此次國民黨不分區名單在政治組方面主要佈局2026縣市首長選舉，包括上屆參選高雄市長的柯志恩、參選台南市長的謝龍介、參選屏東縣長的蘇清泉、參選嘉義縣長的王育敏皆列入安全名單。朱立倫強調，以上四位是艱困選區四大戰將，艱困選區願意打仗的他通通納入，繼續為縣市長選舉準備，絕對會繼續拚。



另外，前雲林縣長張榮味女兒張嘉郡也排入不分區“立委”安全名單，張榮味胞妹張麗善已任兩屆雲林縣長2026面臨交棒，張嘉郡被外界視為雲林縣長接班人。



至於專業組部分，陳菁徽除了是婦科名醫之外，也是國民黨高雄市黨部主委黃昭順的女兒。吳宗憲則是檢察官出身，現任新北市法制局長，被視為國民黨2024參選人、新北市長侯友宜的人馬。



國民黨不分區“立委”前十五名名單：



第一，前高雄市長韓國瑜

第二，國民黨智庫執行長柯志恩

第三，區塊鏈專家葛如鈞

第四，前通傳會委員翁曉玲

第五，台北醫學大學附設醫院婦科主任陳菁徽

第六，新北市法制局長、前檢察官吳宗憲

第七，前新北市文化局長林倩綺

第八，前“國防部”副部長、前海軍司令陳永康

第九，國民黨組發會主委許宇甄

第十，國民黨前台南市議員謝龍介

第十一，國民黨前“立委”蘇清泉

第十二，國民黨前“立委”張嘉郡

第十三，台中市副市長王育敏

第十四，國民黨醫療委員會主委蔡明忠

第十五，嘉義縣婦女會理事長吳亮儀