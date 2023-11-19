朱立倫：藍白合還在協商　周三確認所有工作

國民黨主席朱立倫。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北11月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨今日上午召開中常會，國民黨主席朱立倫在會上表示，藍白合現在有點卡關，但是台灣民眾黨主席柯文哲也說大家必須要合，所以大家還在協商，幕僚之間都保持溝通，“隨時Ready”，到11月22日周三的中常會上，中常委們可能要再來確認藍白合所有工作。



朱立倫強調，11月15日的政黨協商過程中，自己有把統計誤差、公式都背給大家聽，也都有向柯文哲說明清楚，國民黨願意讓，不納入政黨支持度比較，而柯文哲也明確表達在統計誤差範圍內，會尊重“侯柯配”出線。



國民黨、民眾黨15日舉行政黨協商，在馬英九見證下敲定整合，由國民黨、民眾黨、馬英九三方共推民調專家，檢視、統計11月7日至11月17日社會各界公布的民調，另外國民黨、民眾黨各提供一份內參民調。若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由“侯柯配”得一點。



18日公布結果為“侯柯配”勝出，但民眾黨質疑誤差範圍從讓3%變成讓6%，無法接受結果，目前藍白合仍卡在政黨協商階段。



配合2024年大選藍白合協商作業，國民黨原定11月15日舉行中常會，延後至19日辦理，會中公佈不分區“立委”名單，由於藍白合還在政黨協商，因此尚未公布國民黨2024參選人侯友宜的副手人選。



台灣“中選會”11月20日至11月24日之間接受2024“總統”“副總統”、“立委”參選登記。